Kayıp bekçilerde umutlar azalıyor Mersin'de 3 gün önce balık avlamak için tekneyle açılan ve kayboldukları iddia edilen 2 mahalle bekçisi için endişeli bekleyiş umutsuzluğa dönüşüyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için tekneyle açılan ve kayboldukları iddia edilen 2 mahalle bekçisini arama çalışmaları 3’üncü gününde devam ediyor. Endişeli bekleyiş umutsuzluğa dönüşüyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Ömer Özer ve Oktay Avcı adlı mahalle bekçileri, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü sabah 06.30 sıralarında Berdan Nehri'nin Kulak Mahallesi'ndeki denize döküldüğü bölgede avlanmak için tekneyle denize açıldı. Kıyıda kalan diğer bekçinin, arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine bölgede jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Aramaların üçüncü gününde de çalışmalar devam ederken, endişeli bekleyiş umutsuzluğa dönüşmeye başladı.

Çalışmalarda, sahil güvenlik botları, sahil güvenlik helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait insansız keşif uçağı ile birlikte vatandaşlar da kendi imkanlarıyla arama yapıyor.

Arama bölgesine gelen vatandaşlar, 2 bekçinin bir an önce bulunması için dua etti.

MERSİN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:53

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.