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Teknopanel’e Romanya’dan büyük ilgi

İHA

Mersin'in çatı ve cephe panelleri üretiminde önemli sanayi kuruluşlarından olan Teknopanel'i ziyaret eden Romanya heyeti, şirketin Genel Müdürü Orhan Kahveci'den yapılan çalışmalar ve üretim tesisleri hakkında bilgi aldı.

Teknopanel’e Romanya’dan büyük ilgi

Mersin’in çatı ve cephe panelleri üretiminde önemli sanayi kuruluşlarından olan Teknopanel’i ziyaret eden Romanya heyeti, şirketin Genel Müdürü Orhan Kahveci’den yapılan çalışmalar ve üretim tesisleri hakkında bilgi aldı.
Romanya Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticari İşler Elçi Müsteşarı Corneliu Diaconita, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası İkili İlişkiler Dairesi Başkanı Razvan Parvulescu, Romanya Türk İş Adamları Derneği Başkanı Güven Güngör, Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Demirel, Romanya İskenderun Fahri Konsolosu Faruk Rende ve Tezcon Firması Yetkili Müdürü Özkan Tezel, Teknopanel Mersin Fabrikasını ziyaret ettiler.
Genel Müdürü Orhan Kahveci ile görüşen ve üretim hattında incelemelerde bulunan Romanya heyeti, ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına fikir alışverişinde bulundular. Ziyaret esnasında şirketin faaliyetleriyle ilgili bilgiler veren Kahveci, "Firma olarak 2005 yılında kurulduğumuz günden bugüne dört duvarı aşan fikirlerimizle, müşterilerimize dünya standartlarında hizmet vermek için çalışıyoruz. Firma çatısı altında 'Teknopanel sandviç panelleri, Teknopor EPS ürünleri ve Teknosistem mantolama sistemleri' markalarımızla sektöre hizmet veriyoruz. Binlerce hayali gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, ilk üretim tesisimiz 34 bin metrekare alan üzerine kurulu ve bugün de hala genel merkezimiz olan Mersin fabrikamız oldu. Yüksek standartlarda üretim yapma hedefiyle, 2013 yılında 35 bin metrekare alana sahip Sakarya fabrikamızı kurduk. İzmir’de 2018 yılında faaliyete aldığımız 46 bin metrekarelik, yine aynı yıl İstanbul’da 8 bin metrekarelik yeni yatırımlarımızla büyüme stratejimizi sürdürdük ve 4 üretim tesisimizi toplamda 123 bin metrekareye çıkarttık" dedi.
Kahveci, sandviç panel ve EPS ürünlerinin üretildiği tesislerin Avrupa’nın en modern tesisleri arasında yer aldığını belirterek, "Sektörde uzman ArGe ekibimizin ve yeni yatırımlarımızın yanı sıra, 13.5 milyon metrekarelik sandviç panel ve 1.6 milyon metreküplük EPS üretim kapasitemizle müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı ve etkin çözümler üretiyoruz. Kendi topraklarımızda ürettiğimiz bu ürünleri, dünyanın dört bir yanına taşıyarak 5 kıtaya ihracat yapıyor, ülkemizin bayrağını gittiğimiz her yerde gururla dalgalandırıyoruz. Elde ettiğimiz başarılarla, Türkiye’nin ISO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer almamızın ve sektörümüzün lider firması olmamızın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 460 çalışanımız ve 100’e yakın yetkili hizmet noktası ile sektöre hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

MERSİN

13 Ocak 2020 Pazartesi

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