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Başkan Gültak, 11 yıl sonra çocuk sahibi olan çiftin mutluluğunu paylaştı

İHA

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında, 11 yılın ardından çocuk sahibi olan Duygu ve Aykut Pırlak çiftini ziyaret ederek, mutluluklarına ortak oldu.

Başkan Gültak, 11 yıl sonra çocuk sahibi olan çiftin mutluluğunu paylaştı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında, 11 yılın ardından çocuk sahibi olan Duygu ve Aykut Pırlak çiftini ziyaret ederek, mutluluklarına ortak oldu.
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Mersin’de bir ilk olan ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi ile yeni bebek sahibi olan anne ve babaların heyecanını paylaşmaya devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yılın başında hayata geçen sosyal proje sayesinde, sadece iki hafta içinde 30 aileye ulaşıldı, mutluluklarına ortak olundu.
Başkan Gültak da bebek sahibi olan aileleri zaman zaman ziyaret ediyor, annebabaların sevinç ve heyecanına ortak oluyor. Gültak, son olarak gördükleri tedavi sonucu, evliliklerinin üzerinden geçen 11 yılın ardından ilk kez çocuk sahibi olan Duygu ve Aykut Pırlak çiftini, Huzurkent Mahallesinde bulunan evlerinde ziyaret etti.

“Bebeğimizin ikinci bir dedesi daha oldu”
Pırlak çiftinin, ‘Sadullah İlker’ adını verdiği henüz 12 günlük minik bebeği, “Arkadaş, dünyaya hoş geldin” diyerek selamlayan Başkan Gültak, ardından bebeği kucağına aldı ve bir süre sevdi. Gültak’ın, en mutlu anlarında kendilerini ziyareti ve Hoş Geldin Bebek Projesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Pırlak çifti de “Çocuğumuzun bir tane daha dedesi oldu” diyerek, Gültak’a teşekkür ettiler.
Pırlak çiftine, içinde bebek malzemeleri bulunan çanta hediye edildi.

Yağıştan zarar gören ailenin minik üyesine de ziyaret
Başkan Gültak, Özgürlük Mahallesinde aşırı yağışlardan zarar gören evleri ziyareti sırasında da henüz 2 aylık bebekleri olan Çalar Ailesine uğradı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne talimat veren Gültak, aileye ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyareti yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine ekip; ailenin kapısını çalarak Namık bebeği ziyaret etti ve çantasını teslim etti.
Hoş Geldin Bebek projesi sayesinde yeni bebek sahibi olan aileler; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli psikolog, sosyolog ve ilahiyatçıdan oluşan Rehberlik ve Danışma Merkezi ekibi tarafından evlerinde ziyaret ediliyor. Ailelere hediye edilen çantada; bebek bezinden biberona, şampuandan ateş ölçere kadar birçok ürün yer alırken; ebeveynlere çocuk bakımı, beslenmesi ve uyku düzeni konularında da uzmanlarca bilgiler aktarılıyor.
Projeden faydalanmak isteyen ailelerin, yaşadıkları mahallenin muhtarlığına müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.

MERSİN

13 Ocak 2020 Pazartesi

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