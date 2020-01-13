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Bakan Pakdemirli, 'Bobo'ya sahip çıktı

DHA

- MERSİN'de, katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden ve sahipleri tarafından tedavi masrafları karşılanamayan 12 yaşındaki doberman cinsi 'Bobo'nun İstanbul'da yapılacak tedavi ve ulaşım masraflarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üstlendi.

- MERSİN'de, katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden ve sahipleri tarafından tedavi masrafları karşılanamayan 12 yaşındaki doberman cinsi 'Bobo'nun İstanbul'da yapılacak tedavi ve ulaşım masraflarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üstlendi.
Ev kadını Ferda Şahin´in (50) 12 yıl önce 3 aylıkken sahiplendiği 'Bobo', yaklaşık 5 ay önce görme sorunu yaşamaya başladı. Katarakt olduğu belirlenen 'Bobo', 1 ay önce de görme yetisini tamamen kaybetti. Bunun üzerine Şahin, kentte veterinerle yaptığı görüşmede 'Bobo´nun Ankara ya da İstanbul'daki bir pet kliniğinde özel olarak ameliyat edilmesi gerektiğini öğrendi.
Ferda Şahin, veterinerlerin tavsiyesi ile yaptığı araştırmada İstanbul´daki pet kliniğine ulaşarak, sorunu anlattı. Klinik yetkilileri 'Bobo'nun ameliyatını yapabileceklerini, bunun için de yaklaşık 6 bin TL gerektiğini bildirdi. Çocuğu gibi baktığı köpeğinin sağlığına kavuşabilmesi için gerekli maddi imkana sahip olmayan Şahin, "Bobo'nun körlüğünün kalıcı hale gelmemesi için tek bir şansı var. Bu şansı ona verelim. Ağzı var, dili yok, derdini anlatamıyor. Sağa sola çarpıyor, acı çekiyor. Elimden de bir şey gelmiyor. İmkanı olanlardan yardım istiyorum. Bobo'nun gözlerini açtıralım" diye yardım istedi.
TEDAVİ VE ULAŞIM MASRAFLARI GİDERİLECEK
Şahin'in yardım çığlığını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir duydu. İki gün önce Mersin'e yaptığı ziyarette Şahin ile buluşan Pakdemirli, yakından ilgilendiği 'Bobo'nun tedavisi için gerekenlerin yapılması konusunda talimat verdi. İlaç tedavisine başlanan 'Bobo'nun, 1 hafta içerisinde İstanbul'da veteriner hekim Prof. Dr. Murat Şaroğlu tarafından ameliyat edileceği, tedavi ve ulaşım giderlerinin de karşılanacağı öğrenildi.
Köpeğinin sağlığına kavuşacağı için mutluluk duyan Ferda Şahin, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

MERSİN

13 Ocak 2020 Pazartesi

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