Mersin'de boşanma davası açan eşi Leyli Etiz'in başına tahra ile vurarak öldüren Süleyman Etiz'in, olaydan önce tahrayı evlerinin damında bilediği ortaya çıktı. Çiftin çocuklarından Mehmet Etiz, "Babamın olaydan önce tahra ile bileyleme aracı olan spirali dama götürdüğünü gördüm. Damda tahrayı bileylediğini düşünüyorum" dedi.

Süleyman Etiz hakkında, Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine geçen ay başlanırken, tutuklu sanık Etiz ve çocuklarının duruşmada yaptığı savunmalar ortaya çıktı.



"Nasıl vurduğumu hatırlamıyorum"

Olaydan önce Siirt'te yaşadığını, amcasının vefatı nedeniyle 1 hafta önce Mersin'e geldiğini söyleyen Etiz, eşinin kendisine açtığı boşanma davasından haberi olmadığını iddia etti. Olay günü eşiyle ayrı odalarda yattıklarını vurgulayan Etiz, "Sabaha karşı maktul, kapımı çaldı. Benim yattığım odanın kapısı dışarıdan kilitliydi. Önce eşim, eline tahra alarak, bana saldırdı. İkimiz de ayaktaydık. Ben tahrayı aldım. Oda biraz karanlıktı. Tahrayı ele geçirdiğimde nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Kendimden geçmişim. 3 4 kez vurdum diye hatırlıyorum. Ama nasıl vurduğumu hatırlamıyorum sonra tahrayı caminin avlusuna atıp, teslim oldum" diye konuştu.

Çiftin çocuklarından Ahmet Etiz ise babasının kendisine "eline bir tüfek al, anneni de annenin annesini de öldür" dediğini ileri sürdü.

Cemile Etiz ise olaydan 2 gün önce annesinin, babasının bıçaklı saldırısına uğradığını, babasının annesine küfrettiğini belirterek, kardeşleriyle kapıya yaslanarak babalarının annelerini bıçaklamasına engel olduklarını vurguladı.



"Damda tahrayı bileylediğini düşünüyorum"

Çiftin çocuklarından Mehmet Etiz de kendisinin olayı görmediğini ve ayrı evde kaldığını ifade etti. Bağırmalar üzerine evin önüne gittiğini ifade eden Etiz, "Kardeşlerim, babamın anneme vurduğunu söyledi. Babam, olaydan 3 gün önce aynı tahra ile bana saldırdı ancak vuramadı. Bu tahra, yıllardan beri bizim evde bulunan, bizim aileye ait tahradır. Babamın, olaydan önce tahra ile bileyleme aracı olan spirali dama götürdüğüne şahit oldum. Damda tahrayı bileylediğini düşünüyorum. Çünkü daha önce de spiral ile balta bileylediğini görmüştüm. Baltayı alıp, saklamıştım" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili 2. duruşma yarın Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



Olayın geçmişi

Olay, 14 Mart 2019 tarihinde Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki müstakil evinde çocuklarıyla birlikte yaşayan Leyli Etiz (48), sabah eve gelen ve uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşi Süleyman Etiz ile tartıştı. Tartışma sırasında çocukların yattığı odanın kapısını kitleyen Süleyman Etiz, tahra ile eşinin başına vurduktan sonra evden kaçtı. Leyli Etiz kanlar içinde yere yığıldı. Sesler üzerine kalkan çocuklar ise kilitli olan kapıyı kırıp, dışarı çıkarak komşulardan yardım istedi. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, katil koca ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

MERSİN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:23

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