Mersin'de bir evden 10 ton çöp çıktı Biri engelli 3 kişilik ailenin yaşadığı ev, çöp ev haline getirilmiş

Mersin'de biri engelli 3 kişilik ailenin yaşadığı evden, yaklaşık 10 ton çöp çıkarıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle bina sakinlerinin ihbarı ile Akbelen Mahallesi’ndeki bir apartman dairesine giden ekipler, biri engelli 3 kişilik ailenin yaşadığı evin çöp ev haline dönüştürüldüğünü belirledi. Dairede inceleme yapan Temizlik ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evin eski eşya, gıda maddeleri ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Evde adım atmakta zorlanan ekiplerin başlattığı temizlik çalışması saatler sürdü. Ev halkının da onayıyla temizlik işlemi yapılan evden çıkan yaklaşık 10 ton çöp, kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere çöp depolama merkezine taşındı. Temizlik işleminin ardından ev dezenfekte edildi.



“Vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimiz”

“Tüm amacımız, halkımızın huzuru ve sağlığı” diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Vatandaşlarımızın talepleri bizler için önemli. Sağlık yönünden çevreyi tehdit eden bu tür şikayetleri de anında değerlendirerek, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bizim için her şeyden önce sağlık geliyor. Bu anlayışla ekiplerimiz, belediyemize bildirilen eve giderek, ailenin de onayıyla gerekli temizlik çalışmalarını yaptı. İlçemiz genelinde yürüttüğümüz çalışmalarımız aynı hızla devam edecek” dedi.

MERSİN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:53

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.