Orman arazisine dikilen limon ağaçları kesildi

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Mersin'de orman arazilerine dikildiği belirlenen yaklaşık 4 bin limon ağacı ekipler tarafından kesildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki orman arazilerine geçmiş yıllarda limon ağaçları dikildiği tespit edildi. Orman İşletme Müdürlüğü, işgal edilen alanlar için mahkemeye başvurdu. Ekipler, mahkemesi sonuçlanan alanlar için limon bahçesine dönüştürülen yerlerde kesim yaptı. Yaklaşık yüz dönüm alandaki limon ağaçları ekipler tarafından kesildi.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, mahkemesi sonuçlanan alanlar için uygulamanın devam edeceğini, kesilen limonların yerine orman ağaçlarının dikiminin yapılacağını açıkladı.

MERSİN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

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