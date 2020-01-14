Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus'taki yılkı atları ve diğer yaban hayvanları için Gülek bölgesinde doğaya yem bıraktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus'taki yılkı atları ve diğer yaban hayvanları için Gülek bölgesinde doğaya yem bıraktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zorlu kış şartlarında sağanak ve kar yağışının oluşturduğu olumsuzlukları süratle ortadan kaldırırken, bir taraftan da doğanın diğer unsurları olan yaban hayvanlarını unutmuyor. Ekipler bu kapsamda, Tarsus’a bağlı Gülek Mahallesi Karboğazı mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.



Hayvanları beslemek için harekete geçtiler

Sokak hayvanlarının ve yabani hayvanların aç kalmaması için hassas davranan, yaban hayatını korumayı görev edinen ve yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığı kış ve bahar aylarında yem bırakma çalışmaları yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yabani hayvanların en fazla yaşadığı yerleri tespit ederek, aç kalan yabani hayvanları beslemek için harekete geçti.

Son dönemlerde Mersin’in düz kesimlerinde yağmur yağışı, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı ile soğuk hava şartlarının etkili olmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarsus Doğa Parkı ekipleri, yabani hayvanlar için başlatılan çalışmalar kapsamında, sahipsiz evcil hayvanlar ile aç kalan tilki, çakal, kanatlı yabani hayvanlar ve 100’den fazla yılkı atı için Karboğazı mevkiinde belirlenen noktalara yem bıraktı.



Bayat ekmekler çöpe atılmadı, hayvanlara yem oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı ekipleri, soğuk hava şartlarının ve yağışların etkili olduğu Tarsus ilçesine bağlı Karboğazı mevkiinde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için atlara sap balyası ve besi yemi, yabani kuşlara buğday ve mısır ile Halk Ekmek Fabrikası’ndan getirilen bayat ekmekler ile kedi ve köpek mamalarını gerekli yerlere bırakarak, hayvanları besledi.

MERSİN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.