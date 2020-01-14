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Tahrayla karısını öldüren sanıktan ilginç savunma: "Bana haksızlık yapılıyor" Mersin'de boşanma ...

İHA

Mersin'de boşanma davası açan eşi Leyli Etiz'i başına tahra ile vurarak öldüren sanık Süleyman Etiz, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Etiz, kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.

Tahrayla karısını öldüren sanıktan ilginç savunma: "Bana haksızlık yapılıyor" Mersin'de boşanma davası açan eşi Leyli Etiz'i, başına tahra ile vurarak öldüren Süleyman Etiz, ikinci kez hakim karşısına çıktı Mahkemede hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Etiz, kendisine haksızlık yapıldığını söyledi

Mersin'de boşanma davası açan eşi Leyli Etiz'i başına tahra ile vurarak öldüren sanık Süleyman Etiz, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Etiz, kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.
Süleyman Etiz hakkında, Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek, tasarlayarak, kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Süleyman Etiz, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu yargılanan Süleyman Etiz, mahkemedeki ifadesinde, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "Bana haksızlık yapıyorlar. Her karara saygım var. Takdir mahkemenindir" dedi.
Etiz çiftinin çocukları ise ilk mahkemede söylediklerinin arkasında olduklarını ifade ederek, babalarının ceza almasını istediklerini dile getirdiler.
Leyli Etiz'in annesi de olayı görmediğini belirterek, sonuna kadar şahıstan şikayetçi olduğunu, hak ettiği cezayı almasını istedi.
Müşteki avukatları ise sanığın gerekli cezayı almasını talep etti.
Sanık avukatı da Süleyman Etiz'in tahliye edilmesini istedi.
İddia makamı ise sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep ederek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 24 Mart 2020 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi
Olay, 14 Mart 2019 tarihinde Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki müstakil evinde çocuklarıyla birlikte yaşayan Leyli Etiz (48), sabah eve gelen ve uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşi Süleyman Etiz ile tartıştı. Tartışma sırasında çocukların yattığı odanın kapısını kitleyen Süleyman Etiz, tahra ile eşinin başına vurduktan sonra evden kaçtı. Leyli Etiz kanlar içinde yere yığıldı. Sesler üzerine kalkan çocuklar ise kilitli olan kapıyı kırıp, dışarı çıkarak komşulardan yardım istedi. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı koca ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

MERSİN

14 Ocak 2020 Salı

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