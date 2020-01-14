Eşini tahrayla başına vurarak öldüren sanık: Bana haksızlık ediliyor

MERSİN'de, boşanma davası açan eşi Leyla Etiz'i (48) başına tahra (budama bıçağı) ile defalarca vurarak, öldüren Süleyman Etiz'in (58) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Etiz, duruşmadaki savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Bana haksızlık ediliyor" dedi.

Olay 14 Mart 2019'da, merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Leyla Etiz, uzun süre ayrı yaşadığı, 5 çocuğunun babası Süleyman Etiz'e, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Bunun üzerine Süleyman Etiz, yaşadığı Siirt'ten Mersin'e gelerek, Leyla Etiz'in kaldığı eve gitti. Burada Etiz çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Etiz, tahra ile eşinin başına defalarca vurarak, öldürdü. Olay sonrası polise teslim olan Süleyman Etiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Süleyman Etiz hakkında, Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'tasarlayarak öldürme', 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine geçen ay başlanırken, ikinci duruşma ise bugün yapıldı. Tutuklu sanık Süleyman Etiz'in hazır bulunduğu duruşmaya, çocukları ve avukatlar da katıldı.

Duruşmada, tercüman eşliğinde Kürtçe savunma yapan Süleyman Etiz, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Bana haksızlık yapılıyor. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Tanıkları ve müdafi avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanık Süleyman Etiz'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.



MERSİN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.