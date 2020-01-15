Vali Su: “Kadına yönelik şiddeti önlemede çok ciddi çalışmalar yürütülüyor”

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, kadına yönelik şiddeti önlemek için Mersin’de çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, tüm kurumların üzerlerine düşeni özverili bir şekilde yerine getirdiklerini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte çalışması sonucu yürürlüğe giren ve 75 maddeden oluşan 20202021 yılları “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” kapsamında, Mersin’de ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadelede İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ düzenlendi. Vali Ali İhsan Su başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan’ın yanı sıra kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Vali Su, aile içi ve kadına yönelik şiddetin tüm dünyada çözümlenmesi gereken sorunlardan biri olduğunu kaydederek, Türkiye’de ve Mersin’de bu anlamda çok ciddi çalışmaların yürütülmeye devam edildiğini ifade etti. Anayasanın bu konuda belirli ilkeleri ortaya koyduğunun altını çizen Vali Su, bu çerçevede 6284 sayılı kanun kapsamında yasal düzenlemeler gerçekleştirildiğini dile getirerek, “Bu çerçevede de sorumlu olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşları, bu alanda çalışmalarını özverili bir şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda aile içi şiddeti ve kadına yönelik şiddeti önlemede mücadele konusunda İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge doğrultusunda ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Koordinasyon Toplantısını’ gerçekleştiriyoruz” dedi.

Daha sonra Mersin Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğünde görevli Sosyolog Savaş Kara tarafından, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadelede yürütülen faaliyetler hakkında yapılan bilgilendirme ve Mersin şiddet haritasının çıkarılması konulu sunum yapıldı. Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi, genel değerlendirme ve alınan kararların ardından sona erdi.

MERSİN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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