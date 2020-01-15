Çocukların kar keyfi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyesi çocuklar karın tadını çıkardı.

Merkez Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerindeki Gözne ve Ayvagediği yaylasına yağan karı fırsat bilen çocuklar, kar topu oynayıp, kayak yaparak doyasıya eğlendi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, sosyal uyum projesi kapsamında çocukların çocukluğunu yaşayabilecekleri ortamlar oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu çerçevede çocuklarımız Torosların eteklerinde kar sevincini yaşama fırsatı buldular. Onların temel hakları olan yaşama, korunma, gelişim, katılım ve yüksek yararını düşünmek biz yetişkinlerin görevidir. Bu nedenle tüm çocuklarımızın bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

MERSİN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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