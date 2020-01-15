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MESKİ, personele abone ve mevzuat eğitimi verdi

İHA

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından çalışanlara "Abone İş ve İşlemlerinde Mevzuat Bilgisi ve Uygulama Esasları" eğitimleri verildi.

MESKİ, personele abone ve mevzuat eğitimi verdi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından çalışanlara “Abone İş ve İşlemlerinde Mevzuat Bilgisi ve Uygulama Esasları” eğitimleri verildi.
MESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, çalışanların mevzuat konusunda bilgili olmaları, iş ve işlemlerinin hangi kanun ve yönetmeliğe göre yapıldığını bilmeleri ve abone memnuniyetini maksimum düzeye çıkarmaları amacıyla eğitimler düzenlendi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Danışmanı Ertan Liman, eğitimler öncesinde yaptığı konuşmada, “2020 yılını, daha sağlam bir değişimin başlangıcı olarak görüyoruz. Yapacağımız eğitimlere uyum sağlamaya ve katkıda bulunmaya çalışan personelimizle birlikte daha kaliteli bir çalışma düzeni sağlayacağız. Bu eğitimlerle hem çalışanlarımızın hem de abonelerimizin memnun olacağı bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz. Ayrıca çalışanlarımıza davranışsal eğitimler vererek, abonelerimizle daha rahat iletişim kurmalarını sağlayacağız ve böylece hizmet kalitemizi de arttıracağız. Çalışanlarımızın daha iyi ve verimli olabilmeleri için eğitimlerimize düzenli periyotlarla devam edeceğiz” dedi.
MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Can Taşkın da “Önümüzdeki 5 yıllık stratejik planı oluştururken hem vatandaşlarla hem çalışanlarla birlikte çağı yakalamamız gerekir. Abone hizmet işlemleriyle ilgili ciddi yatırımlar oluşturduk. İlçelerdeki abone sorunlarını çözebilmek adına ‘İlçeler Abone Şube Müdürlüğü’ kurduk. Çalışanlarımıza vereceğimiz eğitimlerle birlikte ilçelerde hizmet standardizasyonu oluşturacağız. Çalışanlarımızın daha verimli ve üretken olması adına eğitimlerimizi sıklaştıracağız” diye konuştu.

“Vatandaşımıza daha hızlı hizmet sunmayı hedefliyoruz”
MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç ise eğitimlere Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Silifke, Mut, Erdemli ve merkez ilçelerden toplam 102 çalışanın katıldığını söyledi. Alkaç, “Tarsus ve Çamlıyayla’da çalışan personelimiz de devam edecek eğitimlerimize katılım sağlayacaklar. MESKİ genelinde çalışan abone operatörleri, kaçak saha çalışanları, okuma sorumluları, ALO 185 personeli, açmakesme operatörleri ile basın yayın ve halkla ilişkiler personelimizin katılımıyla verilen eğitimler sayesinde abonelik ve mevzuatta oluşabilecek sıkıntıları kısa sürede gidererek, vatandaşlarımıza daha hızlı bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Vatandaşların problemlerine kısa sürede çözüm üretmekte giderek uzmanlaşan ve eğitimlerle kendini geliştiren kadromuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Eğitimlerde, Abone İşleri Daire Başkanı Fatih Murat Aydınlı’nın yanı sıra Genel Müdürlük Danışmanı Tahsin Biçer, İlçeler Abone Şube Müdürü Halil İbrahim Saygın, Yüksek Tüketim Şube Müdürü Erdinç Çetin, Tahakkuk Şube Müdürü Serkan Fidancı ve Kaçak Kontrol Şube Müdürü Mehmet Ali Çağlar tarafından abonelik ve mevzuat hakkında bilgiler verildi.

MERSİN

15 Ocak 2020 Çarşamba

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