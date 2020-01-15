Yeşilboğaz: “Okullarda temel hukuk dersleri zorunlu olmalı”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, insanlara hukuk eğitimi verilmesinin, Türkiye’deki hukuk anlayışının gelişmesi ve hukukun yerleşmesi açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Tüm okullarda temel hukuka giriş gibi derslerin zorunlu hale getirilmesi gerekiyor” dedi.

Baro Başkanı Yeşilboğaz, Mersin Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliğine katılarak, Adalet Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen Kariyer Günlerinde konuşma yapan Yeşilboğaz, Adalet Bölümü öğrencilerine, adaletin yaşamdaki önemi ile baroların ve avukatlık mesleğinin görevleri ve toplumdaki önemini anlattı.



“Adalet, toplumsal düzenin işleyişinde en temel unsurdur”

Yeşilboğaz, adaletin hakkın kişiye teslim edilmesi ve toplumun nefesi olduğunu ifade ederek, “Çağdaş bir hukuk devletinde, hukuk ve adalet bilinci eğitimi şarttır. Adalet bilinci, toplumun gelişmesinde, özgürlüklerin ve insan hakları anlayışının oluşturulmasında, içselleştirilmesinde, demokrasinin, barışçıl yöntemlerle uzlaşı, birlikte yaşama ve farklılıklara saygı gösterme kültürünün yerleşmesinde önemlidir. Toplumsal düzenin işleyişinde en temel unsur, bağımsız ve tarafsız bir adalet sistemidir. Hukuka güven duygusunun temelinde adalet bulunmaktadır. Adaletin sadece mahkemelerce dağıtılması yeterli değildir. Yaşamın her aşamasında adil davranış sergilemek gerekir” diye konuştu.

Avukatlık mesleğini seçme sebebini, baroların ve avukatların görevini anlatan Yeşilboğaz, “Her canlının hakkını savunmak ve korumak, insanlığın en büyük erdemidir. Hak ve özgürlüklerin yaşama geçirilmesi, savunma hakkının ve hak arama özgürlüğünün varlığına bağlıdır. Bu açıdan savunma hakkı kutsaldır. Bu kutsal görev avukatlar tarafından yerine getirilmektedir. Bu nedenle avukatlara ve barolara önemli görevler düşmektedir. Yaşamın olduğu yerde, hak mücadelesi hiçbir zaman sona ermez. Barolar ve avukatlar; hukukun üstünlüğünü, Atatürk ilke ve devrimlerini, cumhuriyetin değerlerini, hak ve özgürlükleri temel alarak hukuk ve adalet mücadelesi verirler” ifadelerini kullandı.



“Okullarda temel hukuk dersleri zorunlu olmalı”

Adalet bölümünün çok önemli bir bölüm olduğunu belirten Yeşilboğaz, “Buradan mezun olacak kişilerin adalet kurumlarında görev almaları çok önemli. Bu işlerin okullu olması ve temelde insanlara hukuk eğitimi verilmesi, hukukun öneminin anlatılması, ülkemizdeki hukuk anlayışının gelişmesi ve ülkemize hukukun yerleşmesi açısından çok önemlidir. Aslında tüm okullarda temel hukuka giriş gibi derslerin, zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Sizlerin de yaşamınızın her alanında adaleti merkeze koyarak yol almanızı temenni ediyor, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Barosu TBB Delegesi Levent Demir, Staj Eğitim Merkezi Başkanı Kasım Kozanoğlu ve Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Hamit Mert Avcı’nın, öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından söyleşi sona erdi.

MERSİN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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