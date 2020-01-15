Mersin'de gazinoda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde, bir gazinoda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi’ndeki bir gazinoda S.B., A.Ç., M.B., H.B. ve H.Ö. isimli şahıslar henüz bilinmeyen nedenden N.K ve Ali Peker ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu olay kavgaya dönüştü. Henüz kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşunlar, N.K. ve Ali Peker'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince olay yerinden alınarak Mut Devlet Hastanesine kaldırılan N.K. ve Ali Peker tedavi altına alındı. Ali Peker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan N.K. ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

MERSİN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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