Mut'ta mezarlıklarda temizlik ve onarım çalışmaları

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Mersin’in Mut ilçesinde mezarlıklarda temizlik ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mut şubesi ekipleri, vatandaşların daha temiz ve huzurlu ortamlarda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Mezarlıklardaki yabani otların biçilmesi ve ağaçların budanması işlemleri de periyodik aralıklarla devam ediyor.

MERSİN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

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