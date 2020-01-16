Mut'ta mezarlıklarda temizlik ve onarım çalışmaları

Mersin’in Mut ilçesinde mezarlıklarda temizlik ve onarım çalışmaları yapılıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mut şubesi ekipleri, vatandaşların daha temiz ve huzurlu ortamlarda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.
Mezarlıklardaki yabani otların biçilmesi ve ağaçların budanması işlemleri de periyodik aralıklarla devam ediyor.
MERSİN
16 Ocak 2020 Perşembe
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