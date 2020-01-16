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Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla üniversiteye hazırlanıyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan maddi gücü yetersiz öğrenciler için açılan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurslarında Mut'ta 265, Gülnar'da 219 öğrenci eğitim alıyor.

Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla üniversiteye hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan maddi gücü yetersiz öğrenciler için açılan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurslarında Mut’ta 265, Gülnar’da 219 öğrenci eğitim alıyor.
Mersin’de üniversiteyi kazanarak, iyi bir bölüm okumak isteyen gençlere Mersin Büyükşehir Belediyesi destek veriyor. Özellikle dar gelirli gençlerin çeşitli imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye hazırlık aşamasındaki fırsat eşitsizliğini Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursları ile ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, biri şehir merkezinde, 7’si ilçelerde olmak üzere toplam 8 kurs merkezinde iyi bir gelecek hayali kuran gençlere eğitim desteği veriyor. Öğrencilerin yüzde 50 başarı ve yüzde 50 sosyoekonomik yapısı gözetilerek alımlar yapılan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurslarında eğitim alan gençler, hizmetten ücretsiz yararlanıyor.

Mut’ta 265 öğrenci eğitim alıyor
Bu çerçevede, Mut ilçesinde 265 öğrenci, 15 öğretmen ile haftanın 6 günü ortalama 25 saat eğitim ve öğretim desteği alıyor.
Bu sene mezun olarak Büyükşehir Belediyesi Mut Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde eğitim almaya başlayan Ayşenur Kökberi, “Normal eğitim merkezleri ile aynı şartlarda eğitim alıyoruz. Hatta bizim şu an matematik konusunda aldığımız eğitim çok daha iyi. Mut’ta bu eğitim merkezi açılmasaydı dershane fiyatlarından dolayı üniversiteye hazırlanırken eğitim desteği alamazdım. Ama şimdi iyi bir ivme yakaladık. İzmir veya Antalya’da okul öncesi öğretmenliği okumak istiyorum. Bu hedefe de bu eğitim merkezi sayesinde ulaşacağıma inanıyorum. Başkanımız Vahap Seçer’e dershaneye gidemeyecek durumda olan bizim gibi öğrencilere, bu şekilde ücretsiz kurs verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Kursta eğitim desteği alan Betül Kurtuluş da “Girdiğim üniversite sınavında beklediğim sonucu alamadım. Bu kurs açılmamış olsaydı eğitimden eksik kalacaktık. Şimdi yeterli ve güzel bir şekilde eğitim desteği alıyoruz. Özellikle öğretmenlerimizin bilgisi, donanımı ve bizlere karşı tutumları, bizleri daha iyi motive ediyor. Deneme sınavlarına girdik ve giderek daha iyi sonuçlar almaya başladık. Daha şimdiden paragraflarda, matematik konularında çok kaliteli destek alıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesinde okul öncesi öğretmenlik bölümünü kazanmak istiyorum, çünkü çocukları çok seviyorum” diye konuştu.

Gülnar’da 219 genç kursa devam ediyor
Mersin’e 178 kilometre uzakta yer alan Gülnar’da açılan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurslarında ise 12 öğretmenin eğitim desteğini alan 219 öğrenci de kendilerine sağlanan bu imkan sayesinde üniversite hayallerine artık daha kolay ulaşacaklarını anlatıyor. Kurs sayesinde bu sene gireceği üniversite sınavından başarılı bir sonuç beklediğini ifade eden Emre Ten, “Gülnar’da birçok imkansızlık söz konusu ama Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda güzel bir imkan sağladı bizlere. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor ve nitelikli bir eğitim alıyoruz. Bu sene başaracağıma da gerçekten inanıyorum. Öğretmenlerimizin bizim başarmamız için gösterdikleri performans ve fedakarlıklara bakınca daha azimli bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu kurstan aldığım destekle endüstri mühendisi olmak istiyorum ve bu kurs sayesinde kazanacağıma da inanıyorum” şeklinde konuştu.
Gülnar gibi küçük ve kısıtlı imkanları olan bir ilçede kendilerine sağlanan eğitim desteğinin önemine işaret eden Elif Yıldız da “Gülnar’ın şartlarına bakınca hedefimize ulaşabilmemiz için en iyi imkan burasıydı ve şimdi buradayız. Destekleme kursu tahminimden daha iyi çıktı. Öğretmenlerimiz bizlere karşı çok ilgili. Hatta tek tek bile ilgilenebiliyorlar. Hedefim tıp okumak. Hedefim büyük ama burada aldığım eğitimle amacıma ulaşacağıma da inanıyorum. Burası kırsal ve küçük bir yer. Eğer bu kurs merkezi olmasaydı imkanı olanlar belki başka şehirlere gidecekti, imkanı olmayanlar ise yeterli şekilde sınava hazırlanamayacaktı. Burası bizim için okul niteliğinde ve çok güzel bir avantaj” ifadelerini kullandı.

MERSİN

16 Ocak 2020 Perşembe

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