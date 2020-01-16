Vücuduna şişe çektirirken yandı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi sırtına şişe çektirirken kendini yaktı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 15012. Sokak'taki evinde sırtına şişe çektiren A.Ö'nün elindeki ispirtonun elektrikli ısıtıcının üzerine dökülmesi üzerine yangın çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.Ö. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MERSİN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

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