Kayıp bekçilerden birinin cansız bedeni bulundu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 gün önce kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan 2 mahalle bekçisinden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli mahalle bekçileri Ömer Özer (31) ve Oktay Avcı (31), 11 Ocak Cumartesi sabahı saat 06.30 sıralarında Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgeden balık tutmak için kayıkla denize açıldı. 2 bekçinin arkadaşları kendilerinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri Özer ve Avcı'yı bulmak için aramakurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen aramaların 6. gününde bekçilerden birinin cansız bedeni olay bölgesinde bulundu. Cesedin bekçilerden hangisine ait olduğu yapılacak inceleme sonrası belirlenecek.

MERSİN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

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