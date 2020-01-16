Engelli hayvanlar yürüteçle hayata bağlandı

– Mersin’in Tarsus ilçesinde yürüme engelli bir köpek ve bir kedi yürüteçle hayata bağlandı.

Barınakta bulunan köpeklerin bakımlarını üstlenen Tarsus Belediyesi Köpek Bakım ve Islah Evi görevlileri, yaptıkları rutin çalışmaların yanı sıra engelli hayvanların yaşamlarını kolaylaştıracak girişimlerde bulunuyorlar. Görevliler, yürüme güçlüğü çeken hayvanların hareket kabiliyetlerini arttırabilmek için yaptıkları egzersiz çalışmalarının yanı sıra, barınakta bulunan bir kedi ve bir köpek için iki adet yürüteç temin edip yürümelerini sağladılar.

Arka bacakları olmayan kedi ve köpek için Mardin’de kendi atölyesinde yürüteç üreten “Hayat Tamircisi Zeyd” olarak tanınan Hasan Kızıl ile iletişime geçtiklerini ifade eden barınak sorumlusu Esra Bişi, “Barınağımıza bir kedi, bir köpek yürüteci talebinde bulunduk. Çok sağ olsun talebimizi geri çevirmedi. Şimdi engelli köpeklerimiz ve kedilerimiz alışma sürecinde, yürüteçle daha mutlu olacaklarına inanıyoruz” dedi.

Yürüteçle yürüme engeli olan hayvanların daha rahat hareket edeceğini ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da, “Yürüme engeli olan hayvanları hayata bağlayarak, yeniden yürüme yetilerinin kazandırılması konusunda yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MERSİN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

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