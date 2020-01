Sokak ortasında eski karısını öldüren sanık: "Para almak için oraya gittim" Mersin'de işe gitmek için evden çıkan eski karısını sokak ortasında silahla vurarak öldürmekten tutuklanan sanık, ikinci kez kez hakim karşısına çıktı Sanık Murat C.: "Eşimle karşılaşınca böyle oldu"

Mersin'de işe gitmek için evden çıkan eski karısını sokak ortasında silahla vurarak öldürmekten yargılanan sanık, ikinci kez kez hakim karşısına çıktı. Sanık Murat C., kızından para almak için o gün olay yerine gittiğini iddia ederek, "Eşimle karşılaşınca böyle oldu. Üzgünüm, pişmanım, böyle olmasını istemezdim" dedi.

Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Murat C., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Öldürülen Filiz Kaplan'ın dün Hakkari'de şehit olan yeğeni Tolga Kaplan'dan dolayı duruşmaya hiçbir yakını katılmadı. Sanık Murat C., mahkemedeki ifadesinde kızından para almak için o gün olay yerine gittiğini ileri sürerek, "Eşimle karşılaşınca böyle oldu. Zaten içkiliydim. Arkadaşlarımın hiçbirinin suçu yok. Ben para almaya gittim. Üzgünüm, pişmanım. Böyle olmasını istemezdim" diye konuştu.

Tanıklardan Belma Çamurtaş ise olayın olduğu bölgede oturduklarını kaydederek, "Ben silah sesini duydum ve pencereye koştum. Pencereden baktığımda Filiz Kaplan'ın çocukları 'anne' diye olay yerine koşuyordu. Biz onları görünce Filiz Kaplan olduğunu hemen anladık. Olayı gerçekleştirenleri görmedim" ifadelerini kullandı.



"Arkadaşları bu hale getirdi"

Tanık İbrahim Şimşek de sanık Murat C.'yi yıllardır tanıdığını vurgulayarak, "Her zaman eşini çok sevdiğini söylüyordu. Ben olay günü yoktum. Olaydan sonra benim evime geldiler. Hepsi alkollüydü. Murat ağabeyin zaten başı düşüktü ve ben bir şey olduğunu anlamadım. Bana bir şey söylemediler. 56 dakika sonra zaten polis geldi, aldı hepsini. Arkadaşları sürekli Murat ağabeye uyuşturucu hap ve içki içiriyorlardı. Onlar adamı bu hale getirdi. Adamın yuvasını yıktılar. Arkadaşları adamın aklına girmiş olabilirler. Murat ağabeyin 45 yıldır silahı var. Sürekli yanında taşımazdı ama arada alırdı yanına. Arkadaşları adamın parasını bitirdi, çıkmaza soktular" şeklinde konuştu.

Müşteki avukatları da olayın planlanarak ve kasten yapıldığını belirterek, tutuksuz yargılanan 4 kişinin de tutuklanmasını talep etti. İddia makamı ise sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Murat C.'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan sanıkların bu aşamada tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.

