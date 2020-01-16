Çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla coşkuyu yaşadı

– Mersin’de Toroslar'dan getirilen kar ile kartopu oynayan minik öğrenciler, ilk kez kar görmenin sevincini yaşadı.

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Evi'nde kar sevinci yaşandı. Başkan Neşet Tarhan, çocuklara sürpriz yaparak Toroslar'ın yüksek bölgelerinden kamyonla kar getirilmesini sağladı. Birçoğu ilk kez kar gören öğrenciler, büyük coşku yaşadı. Bahçeye çıktıklarında karla karşılaşan minik öğrenciler büyük şaşkınlık yaşarken, kendilerini karların üzerine bıraktı. Öğrenciler, okul bahçesinde Başkan Tarhan’la kartopu oynadı. Öğretmen ve veliler de öğrencilerin keyfine ortak oldu.

Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinde eğitim alan çocuklara küçük sürprizler yapmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Tarhan, “Çocuklarımıza kar sürprizi yaparak birlikte kartopu oynadık. Eğitimin aynı zamanda eğlencenin de bir parçası olduğunu göstermek istedik. Onları mutlu edebilmek ve bu konuda destekleyebilmek bizim için en büyük mutluluk. Onların bu mutlu halini görmek bizim için en büyük kazanç diye düşünüyoruz. Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve miniklerimizle mutlu bir gün yaşadık" dedi.

MERSİN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

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