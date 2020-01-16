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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eş katili sanığın arkadaşı: Polis geldiğinde bile içiyorlardı

DHA

MERSİN'de boşandığı eşi Filiz Kaplan'ı (42), 3 arkadaşıyla birlikte geldiği evinin önünde silahla vurarak öldüren tutuklu sanık Murat Ceritlioğlu'nun (46), yargılanmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren Ceritlioğlu'nun arkadaşı İ.Ş., cinayetten sonra evine gelen zanlıların alkol aldığını, polisin gelmesine rağmen içmeye devam ettiklerini söyledi.

MERSİN'de boşandığı eşi Filiz Kaplan'ı (42), 3 arkadaşıyla birlikte geldiği evinin önünde silahla vurarak öldüren tutuklu sanık Murat Ceritlioğlu'nun (46), yargılanmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren Ceritlioğlu'nun arkadaşı İ.Ş., cinayetten sonra evine gelen zanlıların alkol aldığını, polisin gelmesine rağmen içmeye devam ettiklerini söyledi.
Olay, 28 Haziran 2019 günü merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Filiz Kaplan, sabah Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi'ndeki işine gitmek üzere evinden çıktı. Kaplan bu sırada, 1 yıl önce boşandığı Murat Ceritoğlu´nun silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Filiz Kaplan, hayatını kaybetti.
Olayın ardından Ceritlioğlu ve otomobille birlikte geldiği 3 arkadaşı, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Ceritlioğlu tutuklandı, araçta bulunan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında, tutuklu sanık Murat Ceritlioğlu, tutuksuz yargılanan sanıklar M.C, H.G., İ.Ş. ve taraf avukatları hazır bulundu. Kaplan ailesi ise Hakkari 2. Hudut Komutanlığı emrinde görevliyken meydana gelen kaza sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan´ın taziye evinde oldukları için duruşmaya katılamadı.
'ÇOCUKLARI 'ANNEM' DİYE KOŞUYORDU'
Duruşmada tanık olarak dinlenen B.Ç., silah sesini duyduktan sonra pencereye doğru yöneldiğini söyleyen belirterek, "Vurma anını görmedim. Pencereye çıktığımda Filiz yerde yatıyordu. Çocukları annem diyerek koşuyorlardı" dedi.
'ARKADAŞ KURBANI OLDU'
Murat Ceritlioğlu'nun arkadaşı İ.Ş. de verdiği ifadede, Ceritlioğlu'nun arkadaş kurbanı olduğunu öne sürdü. Cinayet günü araç içerisinde bulunan 4 şüphelinin evine geldiğini belirten H.Ş., "Damda yatıyordum, kapıya gelip seslendiler ben de aşağı indim. İndiğimde sarhoşlardı ve içmeye devam ediyorlardı. Polis geldiğinde bile içiyorlardı. Polis gelene kadar hiç konuşmadık. Murat arkadaş kurbanı oldu. Sürekli alkol ve uyuşturucu hap alıyorlardı. Adamın yuvasını yıktılar. Parasını yiyip bu hale getirdiler. Adamı çıkmaza soktular" diye konuştu.
MAHKEMEDE ARKADAŞLARINI SAVUNDU
Katil zanlısı Ceritlioğlu ise ifadesinde, arkadaşlarını savundu. Arkadaşlarının hiçbir suçu olmadığını öne süren Ceritlioğlu, şunları söyledi:
"Kızımdan para almaya gitmiştim. Bir anda eşimle karşılaşınca olanlar oldu. Üzgünüm, pişmanım. Böyle olsun istemezdim. 26 yıllık eşimdi, çok seviyordum. Bir anlık öfkeyle oldu. Arkadaşlarımın hiçbir suçu yok."
Olay günü araç içerisinde bulunan diğer 3 şüphelinin de tutuklanmasını isteyen müdafi avukatları, cinayet günü kullanılan aracın son 10 günlük GPS kayıtlarının incelenmesini talep etti.
Mahkeme, sanık Murat Ceritlioğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

MERSİN

16 Ocak 2020 Perşembe

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