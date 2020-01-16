MEÜ, Güç Sistemleri Analizi Kursu açtı

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– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM) bünyesinde elektrik elektronik mühendislerine ve bu alanda eğitim alan öğrencilere yönelik ‘Güç Sistemleri Analizi Kursu’ açıldı.

11 Ocak Cumartesi günü Mühendislik Fakültesi dersliklerinde yapılan ön değerlendirme sınavı ile başlayan kurs, 26 Ocak’ta sona erecek. Kursta eğitimler, MEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı Doç. Dr. Kadir Abacı tarafından verilecek. 56 saatlik eğitim sonunda koşulu sağlayan kursiyerlere ‘Güç Sistemleri Analizi Sertifikası’ verilecek.

MERSİN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

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