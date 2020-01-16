Tarsus Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tarsus Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

İHA

Tarsus Belediyesi tarafından açılan Kitap Fuarı, yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Tarsus Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Tarsus Belediyesi tarafından açılan Kitap Fuarı, yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildi.
10 Ocak’ta Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Belediye Başkan yardımcıları, oda ve derneklerin başkanları, yayınevi temsilcileri, yazarlar, vatandaşlar, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile açılan Kitap Fuarını, bu güne kadar yaklaşık 45 bin kişi ziyaret etti. Günlük ortalama 6 bin kişinin ziyaret ettiği Kitap Fuarı’nda yetişkin kitapseverler dışında, öğrencilerde kendilerine hitap eden yüzlerce yayını inceleme ve satın alarak okuma şansına erişti.
Tarsus’ta ilk kez açılan Kitap Fuarı kitapseverler tarafından ziyaret edilirken, fuara Belediye ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle her gün otobüslerle taşınan 2 bin öğrencinin kitaplarla buluşmasına imkan sağlanıyor.
Tarsus’ta açılan fuarla ilgili düşüncelerini dile getiren yazar Fahri Coşkun, "Tarsus’taki okuma oranı beklediğimin üstünde bir kapasiteye sahip, Tarsus Belediye Başkanına kitabı, kültürü, sanatı buraya çocukların ayağına kadar getirdiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir yazar olarak Tarsus Kitap Fuarı birçok il fuarından çok çok daha iyi bir durumda diyebilirim. Fuarın boş olduğu bir saat görmedim ben. Her saat fuar yoğundu ve talep görüyor. Tarsus’ta ki okuma oranı kültür, sanat takip etme oranı çok çok yüksek, buda bizim için yeterli, hatta diyebilirim ki Tarsus Kitap Fuarı bir yazar olarak beklentimin üzerinde bir fuardı. Özellikle şunu belirtmek isterim ki bu tip kültür, sanat faaliyeti yapan, üreten belediye başkanlarına ben partiler üstü belediye başkanı diyorum. Kendi bölgesi için, kendi halkı için, kendi beldesindeki insanlar için onların kültür, sanat kapasitelerini artırmak için elinden geleni yapan belediye başkanlarımız, Tarsus Belediye Başkanı olmak üzere kitap fuarı düzenleyen tüm belediye başkanlarımıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Beklenenden daha fazla ilgi gören fuar 21 Ocak Salı gününe kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek. Bugüne kadar fuarı ziyaret edemeyen okurlar bu fırsatı kaçırmasın, onları da fuarımıza bekliyoruz” dedi.

MERSİN

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isınması için çalışır halde bırakılan LPG'li otomobilde yangın Tesadüfen fark edilen yangın, iş yerindeki yangın tüpüyle söndürüldü
YEREL HABERLER Isınması için çalışır halde bırakılan LPG'li ...
“Milli Mücadele’nin Başlangıcının 100. Yıldönümünde 1919" kitabı yayınlandı
YEREL HABERLER “Milli Mücadele’nin Başlangıcının 100. Yıldönümünde ...
Proje ve uluslararası yayın sahibi öğretim elemanlarına teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Proje ve uluslararası yayın sahibi öğretim ...
MEÜ, Güç Sistemleri Analizi Kursu açtı
YEREL HABERLER MEÜ, Güç Sistemleri Analizi Kursu açtı
Silifke Kaymakamı Emiroğlu, mahalle gezilerine başladı
YEREL HABERLER Silifke Kaymakamı Emiroğlu, mahalle gezilerine ...
Akdeniz'de yağmur sonrası bozulan yol, köprü ve sokaklar yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de yağmur sonrası bozulan yol, köprü ve ...
MESKİ, vatandaşlara jeneratörlerle su sağladı
YEREL HABERLER MESKİ, vatandaşlara jeneratörlerle su sağladı
Eş katili sanığın arkadaşı: Polis geldiğinde bile içiyorlardı
YEREL HABERLER Eş katili sanığın arkadaşı: Polis geldiğinde bile ...
MTSO ile Tarsus Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER MTSO ile Tarsus Üniversitesi arasında işbirliği ...
Çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla coşkuyu yaşadı
YEREL HABERLER Çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla coşkuyu ...
Büyükşehir Belediyesi 118’inci doğum gününde Nazım Hikmet’i andı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi 118’inci doğum gününde Nazım ...
Sokak ortasında eski karısını öldüren sanık: "Para almak için oraya gittim" Mersin'de işe gitmek için evden çıkan eski karısını sokak ortasında silahla vurarak öldürmekten tutuklanan sanık, ikinci kez kez hakim karşısına çıktı Sanık Murat C.: "Eşimle karşılaşınca böyle oldu"
YEREL HABERLER Sokak ortasında eski karısını öldüren sanık: "Para ...
Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni ...
Engelli hayvanlar yürüteçle hayata bağlandı
YEREL HABERLER Engelli hayvanlar yürüteçle hayata bağlandı
Kayıp bekçilerden birinin cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kayıp bekçilerden birinin cansız bedeni bulundu
MTSO Toptan Gıda Komitesi Üyeleri, discount marketlerle mücadele başlattı
YEREL HABERLER MTSO Toptan Gıda Komitesi Üyeleri, discount ...
Vücuduna şişe çektirirken yandı
YEREL HABERLER Vücuduna şişe çektirirken yandı
Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla üniversiteye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla ...
Büyükşehir Belediyesi, ‘Kaytansız Dünya’ topaç sergisi açtı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, ‘Kaytansız Dünya’ topaç ...
Şehit ateşi Mersin'e düştü
YEREL HABERLER Şehit ateşi Mersin'e düştü
İki kapısı olmadan trafiğe çıktı
YEREL HABERLER İki kapısı olmadan trafiğe çıktı
Mut'ta mezarlıklarda temizlik ve onarım çalışmaları
YEREL HABERLER Mut'ta mezarlıklarda temizlik ve onarım çalışmaları
Şehit ateşi Mersin'e düştü
YEREL HABERLER Şehit ateşi Mersin'e düştü
Tarsus'ta mantar üretme tesislerinde çelik raflar işçilerin üzerine devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta mantar üretme tesislerinde çelik raflar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X