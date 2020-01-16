Mersin Limanına demir atan Fransız savaş gemisinin komutanından Seçer’e ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mersin Limanına demir atan Fransız savaş gemisinin komutanından Seçer’e ziyaret

İHA

Mersin Limanına demir atan Fransız savaş gemisinin komutanından Seçer’e ziyaret

– Akdeniz’de yapılacak tatbikat kapsamında Mersin Limanına demir atan “Surcouf” adlı fırkateynin komutanı Deniz Yarbay Thibault Lavernhe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.
Yedi yıl aradan sonra ilk kez bir Fransız Savaş Gemisi, Akdeniz’de yapılacak tatbikat kapsamında Mersin Limanına demir attı. Dört gün boyunca Mersin’de olacak gemi, 20 Ocak Pazartesi günü Türk Donanması ile ortaklaşa yapılacak tatbikat sonrası Mersin Limanından ayrılacak.
Fransa “Surcouf” Gemisi Komutanı Deniz Yarbay Thibault Lavernhe, beraberindeki heyetle Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’i makamında ziyaret etti. Seçer’in makamında gerçekleşen ziyarete Surcouf Gemisi Komutanı Deniz Yarbay Lavernhe, Savunma Ateşesi Kurmay Yarbay Philippe Boulogne ve beraberlerindeki heyet katıldı.

“Fransa, bizim tarihsel dostumuz”
Başkan Seçer, heyeti Mersin’de ağırlamaktan duydukları onuru dile getirerek, “Fransa bizim tarihsel dostumuz olan bir ülke. Özellikle Cumhuriyet kurulmadan önceki süreçte Osmanlı İmparatorluğu ile derin ilişkileri olan bir ülke. O dönemin dünya koşullarında da Osmanlı ile özellikle dünya siyaseti dizaynında hep içe içe olan ve Osmanlı’yı da hem devlet yönetimi hem kültürel hem sosyal açıdan etkileyen bir ülkedir Fransa” dedi.
Fransa ile Türkiye’nin ortak özelliklerinden söz eden Seçer, her iki ülkenin de Akdeniz’e kıyısı olduğunu belirterek, “Bir ortak noktamız da Akdeniz’in sağladığı doğal güzelliklere sahip olmamız. Mersin’i nasıl buldular bilemiyorum ama herhalde orada, Fransa’nın Akdeniz kıyılarındaki kentlerinde de aynı havayı teneffüs etme şansları vardır” diye konuştu.

“Dünya ticaretine konu olan bir limana sahibiz”
Mersin’in potansiyellerini de anlatan Seçer, “Mersin, Akdeniz’in kıyısında, Doğu Akdeniz çanağının en önemli liman kenti. Hem Türkiye’deki gelişmeler hem bölgedeki gelişmeler Mersin’i her geçen gün daha da önemli hale getiriyor. Mersin, çok stratejik bir kent. Diğer taraftan dünya ticaretine konu olan bir limana sahibiz. Limanımız vasıtasıyla dünyanın her tarafıyla ticaret yapma imkanımız var. Hem buradan Türk ürünlerini ihraç edebiliyoruz, diğer taraftan da dünyanın her tarafından limanımıza ticarete konu ürünler gelebiliyor. Buradan da karayoluyla Orta Doğuya, Kafkaslara bu ürünler ticari ürün olarak transit ticarete konu oluyor” ifadelerini kullandı.

“Mersin gelecek vadeden bir kent”
Mersin’in gelecek vadettiğinden ve tarihsel, kültürel birikimi olan bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Seçer, “Bütün ekonomik sektörleri burada görmek mümkün. Çok şirin bir tarihsel ve kültürel birikimi olan turizm kentiyiz. Ticaret kentiyiz. Bizim çok değerli tarım topraklarımız var. Türkiye’de üretilen değerli meyvelerin önemli bir üretimi burada yapılıyor. Değerli sanayi tesislerimiz var. Üretim ve dünya ticaretinin Mersin’de yoğun olması burada karayolu taşımacılığını da önemli hale getiriyor. Damak zevkimiz de iyidir. Türkiye’nin her yöresine ait gastronomi konusunda da çok çeşitliliğimiz var ve bu konuda da iddialıyız. İklimin sıcak olması insanlarımıza yansımış. İnsanlarımız da çok sıcakkanlıdır. Ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Mersin’de kendimi çok güvende hissediyorum”
Komutan Deniz Yarbay Lavernhe ise “Misafirperverliğiniz için ve bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok derin. Fransa ile Türkiye aslında müttefik ve aramızda askeri açıdan da bir ittifak var. Bu ittifak neticesinde biz Mersin’e geldik. Refakat açısından da çok iyi karşılandık. Bana refakat eden pilot gemi harika bir şekilde yanaştırdı. Mersin’den talep ettiğim bütün malzemeler, geminin lojistik ihtiyaçları, hepsi temin edildi ve Mersin’de kendimi çok güvende hissediyorum” dedi.
Lavernhe, Tarsus’u da çok beğendiklerini sözlerine ekledi.

MERSİN

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar'da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor
YEREL HABERLER Toroslar'da yaşlılar açık havada sporun keyfini ...
Girişimci Kadınlar Projesi tamamlanıyor
YEREL HABERLER Girişimci Kadınlar Projesi tamamlanıyor
Bekçinin cansız bedenini kuzeni buldu
YEREL HABERLER Bekçinin cansız bedenini kuzeni buldu
Milli eğitim müdürleri Silifke’de toplandı
YEREL HABERLER Milli eğitim müdürleri Silifke’de toplandı
Kurtuluş kupası sahibini buldu
YEREL HABERLER Kurtuluş kupası sahibini buldu
Isınması için çalışır halde bırakılan LPG'li otomobilde yangın Tesadüfen fark edilen yangın, iş yerindeki yangın tüpüyle söndürüldü
YEREL HABERLER Isınması için çalışır halde bırakılan LPG'li ...
Tarsus Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Tarsus Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
“Milli Mücadele’nin Başlangıcının 100. Yıldönümünde 1919" kitabı yayınlandı
YEREL HABERLER “Milli Mücadele’nin Başlangıcının 100. Yıldönümünde ...
Proje ve uluslararası yayın sahibi öğretim elemanlarına teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Proje ve uluslararası yayın sahibi öğretim ...
MEÜ, Güç Sistemleri Analizi Kursu açtı
YEREL HABERLER MEÜ, Güç Sistemleri Analizi Kursu açtı
Silifke Kaymakamı Emiroğlu, mahalle gezilerine başladı
YEREL HABERLER Silifke Kaymakamı Emiroğlu, mahalle gezilerine ...
Akdeniz'de yağmur sonrası bozulan yol, köprü ve sokaklar yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de yağmur sonrası bozulan yol, köprü ve ...
MESKİ, vatandaşlara jeneratörlerle su sağladı
YEREL HABERLER MESKİ, vatandaşlara jeneratörlerle su sağladı
Eş katili sanığın arkadaşı: Polis geldiğinde bile içiyorlardı
YEREL HABERLER Eş katili sanığın arkadaşı: Polis geldiğinde bile ...
MTSO ile Tarsus Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER MTSO ile Tarsus Üniversitesi arasında işbirliği ...
Çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla coşkuyu yaşadı
YEREL HABERLER Çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla coşkuyu ...
Büyükşehir Belediyesi 118’inci doğum gününde Nazım Hikmet’i andı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi 118’inci doğum gününde Nazım ...
Sokak ortasında eski karısını öldüren sanık: "Para almak için oraya gittim" Mersin'de işe gitmek için evden çıkan eski karısını sokak ortasında silahla vurarak öldürmekten tutuklanan sanık, ikinci kez kez hakim karşısına çıktı Sanık Murat C.: "Eşimle karşılaşınca böyle oldu"
YEREL HABERLER Sokak ortasında eski karısını öldüren sanık: "Para ...
Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni ...
Engelli hayvanlar yürüteçle hayata bağlandı
YEREL HABERLER Engelli hayvanlar yürüteçle hayata bağlandı
Kayıp bekçilerden birinin cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kayıp bekçilerden birinin cansız bedeni bulundu
MTSO Toptan Gıda Komitesi Üyeleri, discount marketlerle mücadele başlattı
YEREL HABERLER MTSO Toptan Gıda Komitesi Üyeleri, discount ...
Vücuduna şişe çektirirken yandı
YEREL HABERLER Vücuduna şişe çektirirken yandı
Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla üniversiteye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X