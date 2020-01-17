Tarsus'ta gençlerin tehlikeli yolculuğu

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde araçlara tutunarak ayaklarındaki patenlerle metrelerce ilerleyen gençler hayatlarını tehlikeye attı.

İlçenin farklı noktalarında 15 genç, patenlerle trafikte ilerleyen araçlardan tutunması dikkat çekti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir araca tutunarak ayaklarındaki patentlerle metrelerce ilerleyen gençler, görenleri de korkuttu.

Kazaya davetiye çıkartan gençler, canlarını hiçe sayarak, trafiği de tehlikeye atıyor.



MERSİN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

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