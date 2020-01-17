Emekli polis memurunun fotoğraf sergisi

MERSİN'de emekli polis memuru Halil Öz, Yörükleri konu aldığı 'Doğanın Özgür İnsanları' temalı fotoğraf sergisi açtı.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan ve 26 eserin yer aldığı sergiye ilgi yoğun oldu. 6'ncı kişisel fotoğraf sergisini açan Öz, 'Doğanın Özgür İnsanları' adını verdiği sergi ile konar-göçer Yörüklerin hayatını anlatmaya çalıştığını söyledi. Yörüklerin Türkiye'nin sigortası olduğunu dile getiren Öz, "6 yıldır konargöçer Yörükleri ziyaret ediyorum. Bunlar dağlarda tamamen üretim yapan insanlar. Bu benim altıncı sergim. Konar göçer Yörüklerin hayatlarını gözler önüne sermeye çalışıyorum. Ben Yörüklerin Türkiye'nin sigortası olduğunu düşünüyorum. Dağlarda tamamen üretim yapan insanlar. Geçtiğimiz günlerde ilimizde bir ormanlık alan kesildi. Eğer bu Yörüklerimiz olsaydı ağaçlar kesinlikle kesilmezdi. Ormanda bir ateş tütse ilk haber veren bu Yörük kardeşlerimizdir. Bu şekilde kültürümüzü yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.



MERSİN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.