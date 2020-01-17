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Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Üniversitesi arasında imzalar atıldı Mersin Büyükşehir ...

İHA

– Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) arasında iki işbirliği protokolü imzalandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'nın imzaladığı protokoller, Gülnar Öğrenci Yurdu ile eski Mersin Üniversitesi Hastanesi binasını kapsıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Üniversitesi arasında imzalar atıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, kentteki öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik problemlerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan iki işbirliği protokolü imzaladı

– Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) arasında iki işbirliği protokolü imzalandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’nın imzaladığı protokoller, Gülnar Öğrenci Yurdu ile eski Mersin Üniversitesi Hastanesi binasını kapsıyor.
Büyükşehir Belediye Meclisinin son birleşiminde, üniversite öğrencileri ile diğer öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal destek sunulması amacıyla Büyükşehir Belediyesinin Gülnar ilçesinde açacağı yurt ile merkez Akdeniz ilçesinde yer alan MEÜ eski Tıp Fakültesi acil binasında sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda hizmet verilmesi adına MEÜ ile protokol imzalanmasına yönelik madde oy birliğiyle kabul edilmişti.
Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı, kentteki öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik problemlerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan iki önemli işbirliği protokolü imzaladı. Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilen iki farklı konudaki işbirliği protokolünün imza töreni, MEÜ Konukevi’nde gerçekleştirildi.

“Bugün Mersin için önemli bir adım atacağız”
İmza töreninde konuşan Başkan Seçer, “Bugün Mersin için önemli bir adım atıyoruz. Üniversitemizin Gülnar’da mevcut yurdu ve eski Mersin Üniversitesi Hastanesi ile ilgili aramızda bir protokol yaparak, bundan sonraki süreçte bu binaların konuştuğumuz şartlara uygun bir şekilde kullanımının artık Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı bir sözleşmeyi imza altına alacağız. Gülnar’da mevcut yurdumuzda artık sadece üniversite öğrencilerini değil, o bölgede, özellikle Gülnar’ın kırsal mahallelerinde eğitim gören lise düzeyindeki, kalacak yer sorunu ya da barınma sorunu olan öğrencilerimizi de misafir edeceğiz. O bölgeler için eğitimin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz de belediye olarak üniversitemiz ile beraber böyle güzel ve hayırlı işin altına imza atmaktan gerçekten son derece mutluyuz. Eğitim olunca diğer bütün konular teferruat kalıyor” dedi.
Eski Mersin Üniversitesi Hastanesi yerleşkesindeki binalar hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, “Çok farklı değerlendirmeler yapabileceğiz orada. Meslek Edindirme Merkezi, kreş gibi birçok hizmet alanı oluşturabileceğiz. Ortak amaç, Mersin’e ve Mersin halkına hizmet. Rektör Ahmet Çamsarı’nın nezdinde tüm üniversite yönetimine, bu süreçte sağladıkları katkıdan, bizlere gösterdikleri yakınlıktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Umut ediyorum kurumlar arası bu işbirliğimiz, Mersin’deki diğer kurumlara da iyi bir örnek teşkil eder ve Mersin’in arzu ettiğimiz noktalara bir an önce gelmesi için ortaya koyduğumuz çabalar daha da bir ivme kazanır” diye konuştu.

“Söz konusu öğrenciler olunca biz çok heyecanlanıyoruz”
Rektör Çamsarı ise “Söz konusu öğrenciler olunca, eğitim olunca biz çok heyecanlanıyoruz. Çünkü öğrencilerin burada kolay okumadığını biliyoruz. Öğrencilerin özellikle barınma, yol, burs ve harçlıkları ile ilgili 3 sorunu çözdüğümüzde aslında bu bölgede, bu üniversitede ve belki de Türkiye’de hiçbir sorunları kalmayacak. Bu duyarlılık için de ben teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesine tahsisi yapılan alanlar hakkında bilgiler veren Çamsarı, “Sizin bu teklifiniz gelince gerçekten mutlu olduk. Şu an bizim imkanlarımız orayı yapmaya çok el vermiyordu. Merkezde bizim 30 bini aşkın öğrencimiz var ve sadece burada 4 bin 500 kişilik yurt imkanımız var. Bu barınma sorununa bir nebze katkı sunabilirsek bizim açımızdan bir fayda, bir kazanç olacak. Kurum işbirliğini biz baştan beri diyoruz. Bu konuda sizlerin de gayretini üniversite olarak takdir ediyoruz. Mersin’in hak ettiği hizmeti tek bir kurumun yapması mümkün değil. Mutlaka işbirliği yapmak lazım” diye konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan işbirliğinin kente ve eğitim alanına hayırlı olması temennileri ile imzalar atıldı.

Başkan Seçer, Kültür Merkezi inşaatını inceledi
Protokol töreninin ardından üniversite kampusu içerisinde yürütülen inşaat ve tesis çalışmalarını Rektör Prof. Dr. Çamsarı eşliğinde inceleyen Başkan Seçer, üniversite içerisinde inşaatı devam eden Akdeniz Kültür Merkezi ile hizmetlerine devam eden Genç Girişimci Merkezini gezerek, bu merkezler hakkında bilgi aldı.

MERSİN

17 Ocak 2020 Cuma

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