Gültak’tan müjde: “Bakan Kurum, 1/5000’lik planı onayladı”

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, yıllardır kentin önünü tıkayan 1/5000 ölçekli nazım imar planını onayladığı müjdesini verdi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Başkan Gültak, ziyaret ettiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Mersin’in yıllardır çözülemeyen ve adeta kilitlenen imar planını da görüştü. Görüşme sonucu Başkan Gültak, Mersinlilere kentin 1/5000 ölçekli nazım imar planının, Bakan Kurum tarafından onaylandığı müjdesini verdi. Gültak, planın önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığının onayına sunulacağını belirtti.

Desteklerinden ötürü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve milletvekillerine teşekkür eden Gültak, planla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından “Mersin’e Müjde” başlığıyla paylaştı. Gültak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Mersin’in 1/5000’lik imarının ilk aşaması çözüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2. etap 1/5000’lik imarıyla ilgili onay yazısı, kamu yararı doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum tarafından az önce onaylandı. Bundan sonraki aşama, Tarım ve Orman Bakanlığının yine kamu yararı doğrultusunda hızla 1/5000’lik nazım imar planını onaylaması olacak. Buradaki yazışma trafiği de şu şekilde gerçekleşecek: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1/5000’lik onay yazısı Mersin Büyükşehir Belediyesine ulaştıktan sonra Büyükşehir Belediyesi de aynı onay talebini il Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletecek. Tarım ve Orman il Müdürlüğünden de Valilik kanalıyla Tarım ve Orman Bakanlığına yazıldıktan sonra planın onayıyla ilgili takibimiz devam edecek.”



“Bu iş olmaz diyenleri boşa çıkardık”

Açıklamasını; “Bu kararın da hızlı bir şekilde onaylanmasını sağlayarak; bugüne kadar ‘bu işler olmaz, bitmez’ şeklindeki ifadeleri boşa çıkartarak, Mersin’e verdiğimiz sözleri tek tek tutmaya devam ediyoruz” şeklinde sürdüren Başkan Gültak, “Yıllardır beklenen Mersin’in 1/5000’lik planının çıkması ve kentin imar sorununun çözülmesi yönündeki katkı ve destekleri nedeniyle başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum olmak üzere, çok değerli TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Lütfi Elvan Bakanımıza ve Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MERSİN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

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