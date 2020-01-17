Tarsus’ta toplu taşıma ve servis araçları denetlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde toplu taşıma, servis ve okul servisleri denetlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri Tarsus’ta yılbaşından bu yana toplu taşıma, servis ve okul servisi araçlarına yönelik kapsamlı denetim çalışması gerçekleştirdi.

Her gün onbinlerce vatandaşın kullandığı toplu taşıma araçlarının denetimleri kapsamında 450 toplu taşıma ve servis denetimi gerçekleştirildi.

Yine 47 okul servisi de denetlendi. Kurallara ve yönetmeliklere uymayan araçlara tespit tutanakları düzenlendi.

Kentin farklı noktalarındaki duraklarda ve okul önlerinde gerçekleştirilen denetimlerde Zabıta ekipleri, tüm şoförleri kurallara ve yönetmeliklere uymaları konusunda uyardı. Araçların temizliğine azami gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

MERSİN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.