Kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

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MERSİN'in Toroslar ilçesinde, geziye çıktıkları otobüsle, kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler, 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Toroslar ilçesinde bulunan Şaymana bölgesine tur düzenleyen 45 kişilik öğrenci grubunun yolculuk ettiği otobüs, Arslanköy´de Güngörmez Yolu civarında yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinden oluşan 10 kişilik ekip, 3 iş makinası ile harekete geçti. 3 saat süren çalışmanın ardından öğrenciler, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı. Ekipler, otobüsün bulunduğu yerden hareket etmesini sağlayıp, yolu trafiğe açtı.



MERSİN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

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