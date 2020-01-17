Kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

MERSİN'in Toroslar ilçesinde, geziye çıktıkları otobüsle, kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler, 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Toroslar ilçesinde bulunan Şaymana bölgesine tur düzenleyen 45 kişilik öğrenci grubunun yolculuk ettiği otobüs, Arslanköy´de Güngörmez Yolu civarında yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinden oluşan 10 kişilik ekip, 3 iş makinası ile harekete geçti. 3 saat süren çalışmanın ardından öğrenciler, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı. Ekipler, otobüsün bulunduğu yerden hareket etmesini sağlayıp, yolu trafiğe açtı.
MERSİN
17 Ocak 2020 Cuma
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