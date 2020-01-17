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Mersin'de 400 bin 767 öğrenci karne heyecanı yaşadı Mersin Valisi Ali İhsan Su, öğrencilerin karne ...

İHA

Mersin'de 400 bin 767 öğrenci karne heyecanı yaşadı Mersin Valisi Ali İhsan Su, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Mersin'de 20192020 eğitimöğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte, 400 bin 767 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Vali Ali İhsan Su da eğitim öğretim yılının birinci döneminin son gününde Mahmut Arslan Anadolu Lisesi’nde öğrencilere karnelerini vererek mutluluklarına ortak oldu. 9. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek karnelerini dağıtan Vali Su, onlara gelecekteki hedeflerinin ve ideallerinin ne olduğunu sordu. Dönem birincisi Ayşenur Dallı'ya ödülünü ve karnesini veren Vali Su, 15 günlük tatil süresini öğrencilerin en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Su, "Tabii ki dinlenmeyi hak ettiniz. Bu süre içerisinde spor yapın, kitap okuyun, el sanatları ile ilgili aktivitelere katılın, müzikle uğraşın ama bu arada zayıf olduğunuz dersler var ise bunlara da takviye yapın ki, ikinci döneme hem dinlenmiş hem de hazır olarak girmiş olun” dedi.
“Ülkemizi aldığınız seviyeden çok daha yukarıya taşıyacaksanız”
Başarı için zekanın tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Vali Su, “Başarılı insanların geçmişine baktığınızda hep çok çalıştıklarını görürsünüz. Olduğu kadarıyla yetinmek başarıyı getirmeyecektir. Sizler gelecekte bu ülkenin idarecileri olacaksınız. Bunu gözlerinizde görüyorum. Sizler ülkemizi aldığınız seviyeden çok daha yukarıya taşıyacaksanız" ifadelerini kullandı.
400 bin 767 öğrenci karne heyecanı yaşıyor
Karne töreninin ardından öğretmen ve okul idarecileriyle bir araya gelen Vali Ali İhsan Su, bugün Mersin'de 400 bin 767 öğrencinin okullarda karne heyecanı yaşadığını söyledi. Öğretmenler ve ailelerin öğrencilerle birlikte yoğun bir çalışma ortamından çıktıklarını belirten Su, eğitim sistemi içerisinde öğretmenlerin önemine dikkat çekerek, “Okullarımız hem fiziki imkanlar hem de donanım bakımından iyi ama daha iyi olması için gayret ediyoruz" diye konuştu.
Su, özverili çalışmalarından dolayı ailelere, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi.
Vali Su’ya karne töreninde, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve müdür yardımcıları ile şube müdürleri de eşlik etti.

MERSİN

17 Ocak 2020 Cuma

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