Rus atıcılar, Tokyo Olimpiyatları'na Mersin'de hazırlanıyor Rusya Federasyonu Atıcılık Milli Takımı, Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda kampa girdi

2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık kapsamında Rusya Federasyonu Atıcılık Milli Takımı, 37 kişilik kafilesiyle Mersin'de kampa girdi.

Mersin'deki Erdemli Atış Poligonun'da Rusya Federasyonu Atıcılık Milli Takımı, 10'u olimpiyat kotası alan, 17'si de kota alma şansı bulunan toplam 37 kişiyle kampa girdi. Türk ve Rus sporcular aynı tesis ve salonda antrenmanlarını sürdürüyor.

Kampla ilgili bilgi veren Rus Milli Takımı Antrenörü Tatiana Goldobina, "Burayı tercih sebebimiz Rusya'ya gören daha sıcak ve uygun bir iklime sahip olması. Erdemli Poligonu'nun şartları da çok iyi. Şu anda tabanca ve tüfek sporcularından oluşan 37 kişilik ekiple buradayız. 10 sporcumuz olimpiyatlar için kota aldı, 17 sporcumuzun da kota alma şansı sürüyor" dedi.

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Mersin il Temsilcisi Ahmet Kılınç ise, "Rusya Milli Takımı burada. Rusya'da mevsim dolayısıyla havalar çok soğuk. Türkiye'yi tercih etme sebepleri özellikle hava şartlarından dolayı. Rusya'nın milli takımı burada ama dünyanın en iyi sporcuları da olimpiyat sporcuları da burada. 10 olimpiyat kotaları var, hala da olimpiyatlara kadar kota almaya devam edecekler, öyle görünüyor. İyi sporcuları var. Rus ve Türk milli takımları aynı anda kamp yapıyorlar, güzellikler yaşıyoruz. Türk Milli Takımı olarak bizim kafilemiz antrenör ve sporcularla toplam 14 kişi" diye konuştu.

Rusya Federasyonu Atıcılık Milli Takımı'nın Erdemli'deki kampının 12 gün süreceği öğrenildi.

MERSİN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

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