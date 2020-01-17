Başkan Gültak, çocukların karne heyecanını paylaştı

Akdeniz belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Ahi Evran İmam Hatip Ortaokulunda, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı. Çocuklara kitap hediye eden Başkan Gültak, onlara ‘buz pisti’ müjdesi de verdi.

Başkan Gültak, yarıyıl tatili dolayısıyla Ahi Evran İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Okulun konferans salonunda düzenlenen törende, öğrencilere hitap eden Gültak, gerek meslek gerekse de siyaset hayatının her döneminde eğitimin ve eğitimcinin her zaman yanında olduğunu vurguladı. Öğrencilere bir de müjde veren Başkan Gültak, yakın bir süreç içinde Akdeniz’e buz pisti kazandıracaklarını söyledi.

Okulun ve spor salonunun eksikliğini duyduğu bir takım hizmet ve çalışmaları da en kısa sürede yerine getireceklerini ifade eden Gültak, “Geçmişimizi unutmayacağız; Selçuklu’yu ve Osmanlı’yı unutmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını unutmayacağız. Çünkü geçmişini iyi bilen, geleceğe de büyük yatırımlar yapar. Sizlerden istediğimiz; milli ve dini değerlerini bilen, okuyan bir nesil olarak yetişmeniz. Mutlaka bir mesleğiniz olsun ve mesleğinizi yaparken de milli ve dini değerlerimizi göz önünde bulundurun. Sevgi, saygı çerçevesinde hareket edin. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Size bir müjde de vereyim; Akdeniz’e yakında buz pisti de geliyor. Hepinize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Gültak, öğrencilere; önlerine mutlaka bir hedef koymaları gerektiğini söyleyerek, bir meslek sahibi olmaları için öğütler verdi.

Konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere karnelerini veren Gültak, daha sonra sınıfları da ziyaret ederek, çocukların karne heyecanını paylaştı, tatilde okumaları için onlara kitap hediye etti. Okulda düzenlenen tören, ilahiler ve şiirler okunmasının ardından sona erdi.

MERSİN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

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