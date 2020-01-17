Mersin'deki tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Mersin polisinin tefecilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, tehdit ve yağma suçlarını işleyenleri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 8 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 28 vatandaşı mağdur ettikleri belirlenen 8 kişi, polisin yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.B. ve Ö.B. tutuklanırken, diğer 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

MERSİN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

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