Anamur'daki cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişinin ormanlık alanda av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin adliye sevk edilen 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Anamur ilçesine bağlı Çukurabanoz Mahallesi'nde 15 Ağustos 2018 tarihinde K.B. isimli şahsın av tüfeği ile öldürülmüş vaziyette ormanlık alanda bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, şahsın eşi, çocukları, kardeşleri ve komşularının da aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.

Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K., 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Zanlının, jandarmadaki ifadesinde, arazi anlaşmazlığı bulunan K.B.'yi ormanlık alanda av tüfeği ile 3 el ateş ederek öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

MERSİN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.