Mersin´de tefecilik operasyonu

MERSİN'de tefecilik ve yağma olayları ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 2019 yılından bu güne kadar tefecilik ve yağma olayları ile ilgili yapılan çalışmaların ardından 28 kişiyi mağdur eden 8 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. ve Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



MERSİN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

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YATSI 19:15

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