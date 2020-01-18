Takla atan otomobilden sağ çıktılar

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Mersin'in Tarsus ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yesiltepe yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ayberk G. idaresindeki 06 FP 4892 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıktı. Sürücü ile yanında bulunan Yiğit Y. taklalar atarak şarampole yuvarlanan araçtan sağ olarak çıktı. Yaralılar, yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MERSİN 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:58

YATSI 19:16

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