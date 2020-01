MTSOB Başkanı Tekli: "Hedefimiz 40 bin istihdam"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB) belirli periyotlarda yapılan Sanayici Bilgilendirme Toplantısı, bölge konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu üyeleri Kürşat Haddat, Hasan Yıldırım, Yılmaz Akyüz ve MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve sanayiciler katıldı. Burada konuşan Müdür Halil Yılmaz, son 6 ay içerisinde bölgede gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili sanayicileri bilgilendirdi.

Başkan Sabri Tekli ise üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan sanayicilerle gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bugün Mersin sanayisinin ve iş dünyasının lokomotifi olan MTOSB’de faaliyet gösteren sanayicilerimiz ile ne kadar gurur duysak azdır. 25. yılına giren MTOSB’nin son 10 yılda göstermiş olduğu yükseliş bizler için gurur vesilesidir. Bölgemizdeki tüm fabrikalarımızın kendine has özellikleri var. Dünya çapındaki projelere üretim yapan tesisleri içerisinde barındıran bir OSB’yiz" dedi.

3. bölge ile ilgili de bilgiler veren Tekli, "3. Organize Sanayi Bölgemizi 2 yıl içerisinde bitirdik. Türkiye’de bu hızla bitirilen bir OSB yok. 3. bölgeyi yaparken banka kredisi kullanmadan, kendi öz sermayemiz ile yatırımımızı gerçekleştirdik. Kamulaştırmalarımızda mahkemeye gitmeden uzlaşı yolu ile kamulaştırmalarımızı gerçekleştirdik. 3. bölgedeki 28 parselimiz ile birlikte, toplamda 226 parselde 189 sanayicimize ulaştık. Üretim yaparak ülke ekonomimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Valimiz Ali İhsan Su ve yönetim kurulumuza şükranlarımı sunuyorum. Mevcutta 756 hektar alan üzerinde faaliyet göstermekte olan MTOSB, 3. OSB’de 98 hektarlık alan, 4. OSB’de 69 hektarlık alan ve 5. OSB’mizin devreye girmesiyle birlikte 300 hektarlık alan daha kazanarak toplamda bin 125 hektarlık fiziki sınıra ulaşacak olup, bölgelerimizde istihdam edilen kişi sayısının 40 bin olmasını hedefliyoruz. 3. Organize Sanayi Bölgesi’ne ait imar planları onaylanmış ve tahsis aşamasında olup, güncel olarak 26 parsel tahsis edilmiştir. 4. bölge ile ilgili ise müracaatımız yaptık. 4. bölgemizin yüzde 51 arazisini aldık, yüzde 49 arazi ise kamulaştırma sürecinde. 5. bölgemizde de yine yüzde 40 arazimizi bölgemize kazandırdık. Kısa bir süreç içerisinde 4. ve 5. bölgelerimizi de Mersin’e kazandırarak istihdama, ihracata, ülke ekonomimize katkı sağlamaya çalışacağız. Özellikle model fabrikamız ile sanayicilerimizin eğitimi konusunda önümüzdeki süreçlerde ciddi kazanımlarımız olacak" şeklinde konuştu.

Mersin sanayisine büyük katkıları olan sanayicilerden, eski MTSO başkanlarından Şerafettin Aşut’un babası Burhanettin Aşut’un isminin 3. bölgedeki bir bulvara verileceğini söyleyen Tekli, "MTSO Başkanımız Ayhan Kızıltan’ın babası Refik Kızıltan’ın adını da 3. bölgemizdeki bir caddeye vereceğiz. Yine MTOSB’nin büyüyüp gelişmesinde emekleri olan, Mersin’e istihdam sağlayan Ercüment Mis, Esra Şemsi ve Haluk Naycı’nın isimlerini de 3. bölgemizde bulunan caddelere vereceğiz. Bu değerlerimizi yaşatmak bizlerin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.



"Mersin günden güne büyüyor"

Mersin'in günden güne büyüdüğünün altını çizen Tekli, "Mersin’in maşallahı var. Bizlerin bu günlere gelmesinde, başkanlık yaptığım süreç içerisinde birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz ve bölgemize emeği büyük olan Mersin eski Valileri Hüseyin Aksoy, Hasan Basri Güzeloğlu, Özdemir Çakacak ve mevcut Mersin Valimiz Ali İhsan Su ile, Mersin Milletvekilimiz Lütfi Elvan ve Mersin milletvekillerimize sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bize her anlamda destek olarak bu günlere gelmemizi sağladılar. Lütfi Elvan bakanımız Mersin’de 11 OSB’de bacaların tüteceğini söyledi. Bunlardan 5 OSB bizim çatımız altında olacak. Mersin sanayisi 2020’de daha da büyüyecek. Tarsus’ta bulunan OSB’ler ile sürekli istişare halindeyiz. Onların da gelişim göstermesi için elimizden geleni yapıyoruz. 1. bölge, 2. bölge ve diğer ilave bölgelerimize büyük lojistik hizmet verecek olan, her iki organize sanayi bölgesi arasında planlanmış ve projesi tamamlanmış otoban bağlantısının kavşak çalışması ve kamulaştırma süreci tamamlanmış olup, kalan 2 bin 500 metre uzunluğundaki kısmın yol yapım çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca 2. ve 3. bölgelerimize hizmet verecek 8,5 kilometrelik yolun ihalesi 24 ay taahhütlü olarak yapıldı" diye konuştu.

2009 yılında bölgelerinde 123 firmanın faaliyet gösterdiğini dile getiren Tekli, "2019 yılında faaliyet gösteren firma sayısı 189 olmuştur. 20092019 yıllarındaki elektrik tüketimleri baz alındığında son 10 yıllık süreçte yüzde 227 oranında artış sağlandığı görülmektedir. 20092019 yıllarında tüketilen doğalgaz tüketimi baz alındığında son 10 yıllık dönemde yüzde 124 oranında artış gösterdiği görülmektedir. Enerji tüketim rakamlarından da anlaşılacağı gibi MTOSB her geçen gün büyüyor, üretim ve istihdam her geçen gün artıyor. Son 10 Yıllık rakamlar bizlerin doğru yolda olduğunun en büyük göstergesidir" dedi.

Toplantıda aynı zamanda Mersin Liman Başkanı Murat Harun Baştürk liman ile ilgili bilgiler verirken, Mersin Arabulucuk Merkezi yetkilileri avukat Buğrahan Dikici, Ayla Gündoğdu ve Zişan Ergelen arabulucuk yasası ve konuları ile ilgili bilgiler aktardılar.

MERSİN 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:58

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.