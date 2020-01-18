Sahilde 250 ton karla festival Mersin Erdemli'de 2. Geleneksel Kar Festivali düzenlendi Erdemli Beledisi tarafından Toros Dağları'ndan 60 kamyonla getirilen 250 ton karda, çocuklar gönüllerince eğlendi

Mersin'in Erdemli ilçe sahilinde 2. Geleneksel Kar Festivali düzenlendi. Toroslar'dan 60 kamyonla getirilen 250 ton kar ile ilçe sahilinde adeta karlı bir dağ platformu oluşturuldu.

Erdemli Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen kar festivali ilçe sahilinde Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda yapıldı. Kamyonlarla taşınan tonlarca kar ile adeta karlı bir dağ kesiti oluşturuldu. Tonlarca karın üzerinde ise çocuklar gönüllerince eğlendi. Kardan yapılan yamaçta kayıp eğlenen çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Etkinliğe katılan çocuklar sahilde kar eğlencesi yaşadıklarını belirterek, karda kayıp, tırmanıp, eğlenceli bir gün geçirdiklerini dile getirdi. Çocuklar yaptıkları kardan adamlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Bazı çocuklar da kar topu savaşı yaparak eğlendi. Kar platformu üzerinde gezen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'da kar topundan nasibini aldı. Yüzüne kar topu gelen Başkan Tollu, gülümseyerek kendisine kar topu atan çocuklara karşılık verdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlara ilçe belediyesi tarafından ekmek arası sucuk ikram edildi.

MERSİN 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:22

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