Tarsus’ta iki evin kullanılmaz hala geldiği yangın mahalleliyi korkuttu

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale geldi. Sokakların dar ve araçların yola park edilmesi nedeniyle itfaiye ekipleri gecikirken mahalli sakinleri de büyük korku yaşadı.



Yangın, Caminur Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı ve çöpten plastik ve karton toplayarak depoladığı evde sebebi bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Büyüyen yangın bitişiğindeki eve de sıçradı. Yangın tüm mahalleyi tedirgin ederken, itfaiye ekipleri park etmiş araçlar ve sokakların dar olması nedeniyle bir süre geçikti. Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmadan sonra yangını kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

MERSİN 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:22

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