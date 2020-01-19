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Üretici kadınlar 'e-ticaret' ile dünyaya açılıyor

İHA

Mersin'de kadın girişimcilerin 'eticaret' yapabilmesi için başlatılan Girişimci Kadınlar Projesi (GİKA) kapsamında kursiyerlere tabletleri dağıtıldı.

Üretici kadınlar 'e-ticaret' ile dünyaya açılıyor

Mersin'de kadın girişimcilerin 'eticaret' yapabilmesi için başlatılan Girişimci Kadınlar Projesi (GİKA) kapsamında kursiyerlere tabletleri dağıtıldı.
Mezitli Belediyesi ile Mersin Rotary Kulübünün işbirliği ile Rotary 2430. Bölge tarafından yürütülen Girişimci Kadınlar Projesi kapsamında, eğitimini tamamlayan kadınlara el emeği ürünlerini elektronik ticaret sitesi kanalıyla satış yapabilmelerine olanak sağlayacak tabletler, törenle dağıtıldı. 136 üretici kadının tablet alarak eticarete başladığı törende büyük coşku yaşandı.
Etkinlikte konuşan GİKA Projesi Mersin Koordinatörü Nur Sagay, kadının gücünü ve emeğini koyduğu her işte başarılı olacağını dile getirdiği konuşmasında, kendilerine destek sağlayan herkese teşekkür etti.GİKA Komite Başkanı Levent Çolak da proje kapsamında kadınlara sağlanacak olan avantajlar hakkında bilgi verdi.
Rotary 2430. Bölge Guvernörü Hakan Karaalioğlu, kadın iş gücünün ekonomiye katılması amacıyla 'el ele ekonomik özgürlüğe' sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, katkısı olan kuruluşlara ve katılımcılara teşekkür etti. Karaalioğlu, “Kadınların iş gücüne katılımı ve atıl bir gücün ekonomiye katkısı olsun. Kadınlarımız bugün sertifikalarını alıyor ve eticaret yapabilen birer girişimci olarak ekonomiye güç vermeye başladılar. Kuş konduğu dalın kırılmasından korkmaz çünkü güvendiği dal değil kanatlarıdır. Kadınlarımız artık hayata korkmadan bakabilme fırsatı buldu” dedi.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise kadınların neleri yapabileceklerini en iyi Mezitli’de gösterdiklerini dile getirdi. Kadınların evlerinden çıkarak üretime geçtiğinin altını çizen Tarhan, “Kadınlarımız artık özgüven kazandı. Evinden sokaklara çıktı ve kendini ifade etmeye başladı. Şimdi ulusal televizyon kanallarına çıkarak kendilerini ifade ediyorlar. Biz hep üretici kadınlar diyorduk artık şimdi girişimci kadınlar demeye başlayacağız. Tüm Türkiye bunu duyacaktır” diye konuştu.
Belediye başkanlarının belirli hayalleri olduğuna dikkat çeken Tarhan, “Benim hayalim üretici kadınların bir gün parlamentoda yer alacağı ama bunun yanında üretici kadınlarımızın bu tabletler ile dünyanın her yerine ürünlerini satar konuma geldiğini görmek, başarıların en büyüğü olduğunu düşünüyorum. Benim gözümde kadınlarımız için 'Nirvana'ya ulaşmak bu olacaktır” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Mezitli Belediyesi ve Rotary 2430. Bölge Kulüpleri desteğiyle yürütülen proje kapsamında katılan kadınlara tabletleri dağıtıldı.

MERSİN

19 Ocak 2020 Pazar

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