Tarsus'ta, evin çatı katındaki yangın 1 saatte söndürüldü

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki 3 katlı evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Tarsus'a bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Maşallah Dal'a ait 3 katlı evin çatı katında, saat 08.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev boş olduğu sırada çatı katını saran alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu saat 09.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
MERSİN
19 Ocak 2020 Pazar
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