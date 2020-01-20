Karda mahsur kalan 4 Suriyeli'yi jandarma ve itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin’in Erdemli ilçesinde karda mahsur kalan 4 Suriyeli, jandarma ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından 4 saat sonra kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Karaman’a gitmek üzere kamyonetleriyle ErdemliAyrancı yoluna giren Suriye uyruklu 4 kişi, Erdemli ilçe merkezine 70 kilometre mesafedeki Abant Çeşmesi mevkisine kadar ulaştı. Ancak Fahid Al Abdou (28) yönetimindeki 34 GE 0213 plakalı kamyonet yolun buzlanmasından dolayı kayıp yoldan çıkarak kara saplandı. Aracı saplandığı yerden kurtarmak isteseler de bir türlü başarılı olamayan 4 kişi, 112'yi arayıp yardım istedi.



İhbar üzerine olay yerine ulaşan jandarma ve itfaiye ekipleri sürücüyle birlikte mahsur kalan Abdülkerim Gubeyri (30), Amer Al Abdou (26) ve Ayhan Al Baırotı (37) adlı şahısları bulundukları yerden kurtardı. Karda 4 saat mahsur kalan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MERSİN 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:21

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