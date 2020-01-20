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Mersin'deki sağlık yatırımları 2020 yılında da devam ediyor İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı: "Mezitli ...

İHA

Mersin'deki sağlık yatırımları 2020 yılında da devam ediyor İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı: "Mezitli Devlet Hastanesi'nin ihalesi yapıldı"

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kentteki sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, 2020 yılı içerisinde ihalesini yapacakları projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.
Sağlık yatırımlarını koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri ve acil sağlık hizmetleri başlığı altında ele aldıklarını kaydeden Bahçacı, “Koruyucu sağlık hizmetleri alanında Tarsus, Erdemli ve Bozyazı sağlık komplekslerimiz, 2019 yılında tamamlanarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Bu binalarımız ilçe sağlık müdürlüğü olmasının yanı sıra sağlıklı hayat merkezi, kanser erken tanı ve teşhis merkezi, aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarını da bünyesinde barındırmaktadır. Silifke ilçemizdeki sağlık kompleksimiz ve 20 ünitelik ağız diş sağlığı merkezimizin kabulünü yaptık. Önümüzdeki günlerde hizmete alacağız. Burası hizmete girdiğinde Silifke ve civar ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımız ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanacaklar" dedi.
İl merkezinde Akbelen Sağlıklı Yaşam Merkezi, 9 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası inşaatının hızla devam ettiğini belirten Bahçacı, bu yıl nisan veya mayıs ayı gibi hizmete açılacağını, Anamur Sağlıklı Yaşam Merkezinin ise müteahhide yer tesliminin yapıldığını, inşaatı başlayan merkezin bu yıl sonunda teslim alınacağını söyledi.
“Yalınayak ASM ve Mezitli Göçmen Sağlığı Merkezi inşaatına başlıyoruz”
İl merkezinde Yalınayak Mahallesi ve Mezitli Göçmen Sağlığı Merkezi için belirlenen alanlar ile ilgili kamulaştırmanın yapıldığını ifade eden Bahçacı, “Kısa süre içerisinde ihalesini yapacağımız bu iki sağlık tesisinin finansman sorununu çözdük. Yalınayak Mahallesi'nde yapacağımız aile sağlığı merkezinde 6 aile hekimi ile acil sağlık hizmetleri istasyonu, Mezitli Göçmen Sağlığı Merkezi'nde ise 8 aile hekimi ile sağlık hizmetleri istasyonu hizmet verecek. Bu iki sağlık tesisini de bu yıl sonunda hizmete alacağız” diye konuştu.
“Mezitli Devlet Hastanesi'nin proje ihalesi 26 Kasım’da yapıldı”
Yıllardır Mezitli ilçesine yapılması planlanan hastane ve ağız diş sağlığı merkezi konusuna da değinen Bahçacı, “Uzun süredir planlama aşamasında olan, arsa konusunda birçok sıkıntı yaşanan 150 yatak ve 50 ünitelik Mezitli Devlet Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Merkezinin hayata geçirilmesinde yaşanan sorunları çözdük. Kuyuluk mevkiinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait yaklaşık 280 dönümlük arazinin sağlık tesisi alanı olarak işaretlenmesini sağladık. Zorlu süreci geride bırakarak proje ile ilgili en önemli adımı attık. Ekim ayının son gününde sevindirici bir gelişme oldu. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Mezitli 150 Yataklı Devlet Hastanesi Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının hazırlanması için ihale duyurusu yaptı. İhale 26 Kasım 2019 tarihinde yapıldı. Bu sürecin tamamlanmasından sonra burası ihale edilerek en kısa sürede Mersin halkına hizmet vermeye başlayacak” ifadelerini kullandı.
“Anamur’un uzun süredir beklediği 150 yataklı hastane hizmete girdi”
Mersin'in Anamur ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen 150 yataklı Anamur Devlet Hastanesi hizmet binası tamamlanarak 2019 yılı Aralık ayında hizmet vermeye başladığını hatırlatan Bahçacı, şöyle devam etti; "Anamurlu hemşerilerimiz bu hastanenin hizmete girmesi ile birlikte daha nitelikli bir sağlık hizmetine kavuştular. Sonuçta burası Anamurluların yanı sıra Bozyazı ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza da hizmet verecek.”
Bahçacı, Mersin’de birçok sağlık yatırımın ise ihale ve planlama aşamasında olduğunu belirterek bu yatırımların; 5 Hekimli Yenitaşkent ASM, Mersin Toroslar 112 ASHİ Binası, Mersin Tarsus 112 ASHİ Binası, Kale Yolu Sağlıklı Yaşam Merkeziİlçe Sağlık MüdürlüğüAile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ binası olduğunu ifade etti.

MERSİN

20 Ocak 2020 Pazartesi

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