“Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı” Mersin’de başladı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er: “Dünyada, Türkiye’deki kadar yüksek öğrenim öğrencilerine katkı sağlayan başka bir ülke yoktur”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Tematik Kış Kamplarının Mersin ayağı başladı. Mersin’de ‘Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı’ temasıyla gerçekleştirilecek kış kampına 6 ilden 200 KYK’lı kız öğrenci katılıyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü “5. Tematik Kış Kampları” kapsamında, 15 farklı tema ile aralarında Mersin’in de bulunduğu 14 ilde, 81 ilden yurtlarda kalan öğrenciler, alanında uzman isimlerle buluşacak. İllerde eş zamanlı başlayan kampların Mersin ayağı, 2024 Ocak tarihleri arasında Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilecek.

Mersin’de, Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı'nın açılışı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er’in katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar ve spiker Erdoğan Arıkan ile Batman, Van, Çankırı, Samsun, Bingöl ve Yalova’dan gelen KYK’lı kız öğrenciler katıldı.



“Yurtlarımızda sosyal, kültürel ve sportif eğitimler düzenlemekteyiz”

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, kampın açılışında yaptığı konuşmada, Genel Müdürlük olarak, milletin devlete emanet ettiği gençlere barınma anlamında çok güzel şeyler yaptıklarını söyledi. Gençlerden barınma konusunda hiçbir şikayet gelmediğini belirten Er, “Burs, kredi, beslenme hizmetleri yanında, ders dışı zamanlarınızı olumlu değerlendirmek, kişisel gelişimlerinize ve kültürel birikimlerinize katkı sağlamak; bağımlılık, kötü alışkanlıklar ve olumsuzluklardan uzak, milli ve manevi değerlerine bağlı, toplumsal aidiyet duygusu yüksek bireyler olmanıza destek olmak amacıyla yurtlarımızda sosyal, kültürel ve sportif eğitimler de düzenlemekteyiz” dedi.



“5’inci Kış Kampımıza 81 ilden yaklaşık 2 bin 800 öğrenci katılıyor”

Bu çerçevede, bu yıl 14 farklı şehirde 15 farklı temada düzenledikleri Kış Kampına, 81 ilden yaklaşık 2 bin 800 öğrencinin katılacağını ifade eden Er, “Gençlerimiz, 5 gün sürecek Tematik Kış Kampları boyunca hem Türkiye’nin saygın ilim, fikir, hukuk, sanat, kültür ve spor adamlarıyla bir araya gelerek, onların tecrübelerinden istifade edecekler hem de ilgi duydukları alanlara ilişkin güzel gelişmeleri yakından takip edebilecekler. Bunların yanı sıra gençlerimiz, farklı şehirlerde eğitimöğretim hayatına devam eden diğer öğrencilerle bir araya gelerek sosyalleşme imkanı bulacak ve bu sayede yeni dostluklar edinebilecekler. Aynı zamanda gençlerimiz, kamp yapılan ilin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini ve yerlerini de görecekler" diye konuştu.



“Dünyada, Türkiye’deki kadar yüksek öğrenim öğrencilerine katkı sağlayan başka bir ülke yoktur”

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü olarak barınmaları ve beslenmeleri konusunda gençlerin istekleri doğrultusunda büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Er, öğrencilere seslenerek, “Öğrenim hayatınızı tamamladıktan sonra en önemli anılarınız yurtlardaki anılarınız olacaktır. Çünkü paylaşımların daha çok olduğu, dertlerin daha çok konuşulduğu yer yurtlardır. Devlet yurtlarında barınan öğrencilerin velileri çok daha mutludur. Buna inanıyorum, çünkü kapılarında bir güvenlikçi, odaları sıcacık, belli saatlere kadar her an karnını doyurabileceği yemek ve dertlerini anlatabilecekleri yurt yönetim memurları ve idarecileri var. Bu konuda aileleriniz çok şanslı ve mutlu, sizi çok fazla düşünmüyorlar. Siz de bunun değerini daha sonra anlayacaksınız. Gençsiniz, belki bazı ihtiyaçlarınız karşılanmıyor olabilir ama asıl insanın temel ihtiyaçları olan barınmanızı ve beslenmenizi karşılıyoruz. Dünyadaki devletleri de araştırıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye’deki kadar yüksek öğrenim öğrencilerine katkı sağlayan, onların dertleriyle dertlenen başka bir ülke yoktur. Siz bunu çok ucuz bir şekilde karşılıyorsunuz ve eğitiminizi tamamlıyorsunuz. Biz bunu bir görev olarak kabul ediyoruz. Elimizden gelse çok daha iyisini yapacağız. Yapmak için de gayet ediyoruz, buna emin olun. Kamp boyunca keyifli vakit geçirmenizi, faydalı bilgiler ve yeni dostluklarla buradan ayrılmanızı, hayatınız boyunca başarılı olmanızı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz da 20192020 eğitimöğretim yılının başlangıcından itibaren Mersin’de yurtlarda kalan öğrencilere yaklaşık 150 eğitim faaliyeti düzenlediklerini, bunlara yaklaşık 6 bin öğrencinin katıldığını söyledi. Kaymaz, “Amacımız, 20192020 eğitimöğretim yılı sonunda bu sayıyı 12 bin öğrenciye çıkarmaktır. Amacımız, yurtlarımızda öğrencilerimize sadece barınma ve beslenme hizmeti vermek değil, yurtlarımızı bir eğitim kurumu haline getirmektir. Bunu da gerçekleştiriyoruz” dedi.

MERSİN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

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