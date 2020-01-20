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Özdemir: “Tarım Bakanlığımız bakliyatta yol haritasını belirledi”

İHA

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Bakliyat Sektörü Politika Belgesinin sektör açısından moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Bakanlığımız tarafından oluşturulması planlanan bu politikalar ivedilikle hayata geçirildiği taktirde üretim hacmimizde yaşanacak artış ile orantılı olarak ilk etapta kendi kendine yeten, takip eden aşamada bakliyat ihracatında yeniden rekabetçi olan bir ülke konumuna ulaşabileceğiz" dedi.

Özdemir: “Tarım Bakanlığımız bakliyatta yol haritasını belirledi”

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Bakliyat Sektörü Politika Belgesinin sektör açısından moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “Bakanlığımız tarafından oluşturulması planlanan bu politikalar ivedilikle hayata geçirildiği taktirde üretim hacmimizde yaşanacak artış ile orantılı olarak ilk etapta kendi kendine yeten, takip eden aşamada bakliyat ihracatında yeniden rekabetçi olan bir ülke konumuna ulaşabileceğiz” dedi.
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Özdemir, bir açıklama yaparak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan ve baklagil üretimi ve tüketiminin artırılması amacıyla hazırlanan ‘Bakliyat Sektörü Politika Belgesi'ni değerlendirdi.

“Bakanlığımız yol haritasını belirledi”
Türkiye’nin, 1980'li yıllarda bakliyat ithalatı yapmayan ve dünya bakliyat ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştirerek bu alanda ilk sırada yer alan bir ülke konumunda olduğunu belirten Özdemir, aradan geçen 30 yılda bakliyat üretimindeki önemli azalış sonucunda Türkiye’nin 2010 yılından bu yana net ithalatçı pozisyonda bulunduğunu ifade etti. Bu olumsuz tablonun tersine çevrilebilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından hazırlanan 'Baklagil Sektör Politika Belgesi'nin, bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlandığını kaydeden Özdemir, belgeye Mersin Ticaret Borsası ile Ulusal Baklagil Konseyinin de aktif olarak katkı sağladığını vurguladı.

“Baklagil üretimi ve tüketimi artırılacak”
Rapor kapsamında, baklagil üretimi ve tüketiminin artırılması ana hedefi çerçevesinde önümüzdeki dönem için atılması planlanan adımlara ilişkin bilgilendirme yapıldığını dile getiren Özdemir, 11 maddeden oluşan belgeyi, şöyle açıkladı:
“Dönemsel arz ve fiyat dalgalanmalarına karşı baklagiller ‘özel ürün’ olarak tanımlanacak. Kuru tarım alanlarında baklagillerin münavebe (ekim nöbeti) programlarına alınması özendirilecek. Bölgeye göre hangi baklagilin tüketimi yaygınsa o türün ürün deseninde yer alması sağlanacak. Baklagil üretiminde ihtisaslaşmış alanlara öncelik verilecek. Baklagil üreticilerinin piyasadaki fiyat oluşumunda ve pazarlama ağında rolü artırılacak. İhracat pazarlarının kaybedilmemesi için uygun kalite ve miktarda baklagil üretilecek. Üretici bilinçlendirilerek talebe uygun üretim teşvik edilecek ve ArGe hizmetleri artırılacak. Arztalep dengesi dikkate alınarak, dinamik bir üretim planlaması oluşturulacak. Tarla, depo ve lojistik aşamalarında kayıplara karşı tedbirler alınacak. Çeşitli etkinlikler ve eğitimlerle yeni baklagil çeşitleri üreticilere tanıtılacak. Baklagil ürünlerinin sağlık açısından faydaları konusunda yazılı ve görsel medya tanıtımları ile ürünlerin tüketimi özendirilecek.”

“Sektörümüz altın çağını yeniden yakalayacaktır”
Özdemir, bakanlık öncülüğünde gerçekleştirilen toplantılar sonucunda hazırlanan belgeyle son 5 yıldır dile getirdikleri sorunların sahiplenildiğini görmenin ve bu sorunların aşılması konusunda bakanlığın icraat odaklı yaklaşımının, sektör açısından moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Özdemir, “Bakanlığımız tarafından oluşturulması planlanan bu politikalar ivedilikle hayata geçirildiği taktirde üretim hacmimizde yaşanacak artış ile orantılı olarak ilk etapta kendi kendine yeten ve takip eden aşamada bakliyat ihracatında yeniden rekabetçi olan bir ülke konumuna ulaşabileceğimiz kanaatindeyiz. Diğer yandan, sertifikalı tohum üretimi ve kullanımının yaygınlaştırılması ile bakanlığımız tarafından sadece nohutla pilot proje olarak başlatılan Nadas Alanlarının Üretime Kazandırılması Projesinin tüm baklagil ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik çalışmaların da üretime ivme kazandırılması açısından bu sürece dahil edilmesinin yararlı olacağı kanısındayız. Böylece, ülke olarak, sektörümüz 1980'li yıllarda yaşadığı altın çağını yeniden yakalayabileceği gibi bakliyatta hem iç hem de dış ticaretin merkezi olan Mersin de konumunu daha da güçlendirecektir. Sektörümüz açısından kangren haline dönüşmüş sorunlarımıza neşter vuran başta Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli olmak üzere, tüm ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

MERSİN

20 Ocak 2020 Pazartesi

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