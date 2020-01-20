Başkan Yılmaz, Arslanköylü hemşehrileriyle buluştu

– Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Arslanköy Dayanışma ve Kültür Derneği ile birlikte düzenledikleri 'Arslanköy Gönül Birliği' programında hemşehrileriyle bir araya geldi.

Toroslar Belediyesi'nin, Arslanköy Dayanışma ve Kültür Derneği ile birlikte düzenlediği 'Arslanköy Gönül Birliği' programı yoğun ilgi gördü. Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'ın ile Arslanköylü şair, yazar ve sanatçıların katıldığı programda; birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı.

Başkan Yılmaz, programda yaptığı konuşmasına Arslanköy'ün güzelliklerini ve değerlerini şiirsel bir dille anlatarak başladı. Yılmaz, "Bu programda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Bizi biz yapan kelimelerdir. Toroslarımız için birlik ve beraberlik içerisinde hizmetler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla diyaloğu güçlü bir şekilde sürdüreceklerini belirten Yılmaz, "Hemşehri dernekleri, hemşehrileri arasında yardımlaşma ve dayanışmanın yanı sıra kentlere kültürel anlamda büyük zenginlikler katar. Kentimizin büyümesi ve gelişmesi adına sivil toplum kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya önem veriyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, Kraliçe Lear Belgesel Filminde yer alan Arslanköylü tiyatrocu kadınları tebrik ederek çiçek takdim etti.

Arslanköy Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Firdevs Erdoğrul, Yılmaz'a programa sunduğu katkılarından dolayı teşekkür ederken, Başkan Yılmaz da derneğin kurucu üyelerine bir plaket takdim ederek teşekkür etti.

MERSİN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:00

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.