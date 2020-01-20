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Mersin'den İdlib'e 17 yardım tırı dualarla yola çıktı Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri ...

İHA

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Yolun İyilik Olsun' temasıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, Mersin İl Müftülüğünce toplanan 17 yardım tırı dualarla İdlib'e uğurlandı. Yardım tırlarıyla İdlib'e yiyecek, giyecek, temizlik malzemesi, soba, yatak ve çadır ulaştırılacak.
Mersin İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Yolun İyilik Olsun' temasıyla başlattığı kampanya kapsamında İdlib'e 17 tır yardım gönderdi. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde yapılan uğurlama törenine, Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Müftüsü Şaban Kondo, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, il protokol üyeleri ve hayırsever vatandaşlar katıldı. Burada konuşan İl Müftüsü Şaban Kondi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın özellikle yurt içi ve dışında mazlum ve mağdurun göz yaşını silebilmek amacıyla hayır kampanyaları başlattığını söyledi. 'Yolun İyilik Olsun' temasıyla da özellikle İdlib'de çamurların içerisinde kalan, zor şartlarda geçinmeye çalışan vatandaşlara yönelik tüm Türkiye çapında yardım kampanyasının başlatıldığını vurgulayan Kondi, "Biz de Mersin İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Mersin Temsilciliğiyle birlikte 15 gün önce bir yardım kampanyası başlattık. Şu ana kadar 3 tır gönderdik. Burada 15 tırımız, Tarsus'ta 2 tırımız hareket ediyor. Allah izin verirse Cuma gününe kadar da 5 tırımız yola çıkacak. Yardımlarda özellikle gıda, yatak, battaniye, giysi, bot, soba, çadır var. Yani birinci derece yardıma ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili yardım topluyoruz" diye konuştu.
Kampanyanın halen devam ettiğine dikkat çeken Kondi, "Mersin'den çok memnunuz. Hangi hayır sahibine gitsek, böyle bir hayır kampanyamız var dediğimizde 'ne kadar lazım' dediler. O yüzden Mersinli hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim Suriye'de lojistik merkezlerimiz var. Buradan bugün giden 17 tırımız oradaki kampımıza malzemeleri indiriyor ve kamplarda nerenin neye ihtiyacı var belli, onlar hemen o bölgelere gönderiliyor. Bu çok hayırlı hizmet oluyor. İyilik ve hayır bir irade işidir. İradesini, hayır ve iyilik yolunda kullanan bütün Mersinli hayır sahiplerine, destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Ali İhsan Su ise devlet ve millet olarak nerede mağdur, mazlum varsa onlara yardım elini uzattıklarını söyledi. Cumhurbaşkanının liderliğinde, hükümetin, devletin ve milletin hep birlikte çalıştığını kaydeden Su, "Devletimiz bu bölgelerde yeniden huzurun, güvenin tesisi için çok yoğun çalışmalar yürütüyor. Bizler de millet olarak burada mağdur olan, mazlum olan vatandaşlarımıza hayırseverlerimiz vasıtasıyla yardımcı olmaya gayret ediyoruz. İdlib bölgesinde yapılan saldırılar sonucunda yaklaşık 300 binin üzerinde kişi göç etmek zorunda kalmıştır. Bunların yaklaşık yüzde 76'sı kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu kardeşlerimize yardım etme amacıyla 'Yolun İyilik Olsun' yardım kampanyası başlatıldı. Biz de ilimizde bu yardım kampanyasını sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımıza buradan bir kez daha bölgedeki mağdur, mazlum vatandaşlara yardım etmeye davet ediyorum. Bugüne kadar yardımcı olan bütün herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandılar.
Konuşmaların ardından yardım dolu tırlar dualar okunarak uğurlandı. Tırların Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapıları üzerinden Suriye'ye ulaşacağı kaydedildi.

17 tır ile 80 ton gıda malzemesi İdlib'e ulaştırılacak
17 tır ile 45 tonu un, 10 tonu makarna, 5 tonu yağ ve kuru bakliyat olmak üzere 80 ton gıda malzemesi, 10 bin adet gıda kolisi, 10 ton temizlik malzemesi, 10 ton kömür, 10 bin battaniye, 7 bin 500 adet bot ve ayakkabı, 4 bin hasır, bin halı, 2 bin 500 adet çocuk mont ve elbisesi, 2 bin 500 çocuk bezi, bin 500 yatak, 100 soba ve 5 çadır İdlib'e ulaştırılacak.

MERSİN

20 Ocak 2020 Pazartesi

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